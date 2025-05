NUEVA ORLEÁNS (AP) — La sheriff de la parroquia de Orleans, Susan Hutson, dijo que hay indicios de que los diez reclusos que escaparon de una cárcel de Nueva Orleans “recibieron ayuda para escapar de personas dentro de nuestro departamento”.

Las autoridades notaron por primera vez la desaparición de los 10 reclusos durante un recuento realizado el viernes por la mañana.

Uno de los reclusos fue capturado el viernes después de una breve persecución a pie por el Barrio Francés, dijo la Policía Estatal de Luisiana en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

Las autoridades se percataron de la desaparición de los 10 reclusos durante un recuento realizado el viernes por la mañana. Inicialmente, informaron que 11 reclusos se habían fugado, pero en una conferencia de prensa el viernes por la tarde, informaron que un recluso que se creía que había escapado se encontraba en otra celda.

Los fugitivos tienen entre 19 y 42 años. La mayoría de los hombres tienen entre 20 y 30 años.

Derrick Groves, uno de los reclusos fugitivos, fue condenado el año pasado por dos cargos de asesinato en segundo grado y dos cargos de intento de asesinato en segundo grado por su participación en el tiroteo de dos hombres el día de Mardi Gras de 2018. Groves también dejó a otras dos personas heridas, con secuelas físicas y emocionales, a causa del tiroteo, según la Fiscalía de Distrito de la Parroquia de Orleans, que lo describió como un “criminal atroz” en un comunicado de prensa.

Groves actualmente enfrenta un cargo de agresión contra un empleado de un centro penitenciario, según muestran los registros judiciales.

Otro recluso fugitivo, Corey Boyd, se había declarado inocente de un cargo pendiente de asesinato en segundo grado.

La sheriff de la parroquia de Orleans, Susan Hutson, dijo que el departamento está trabajando activamente con las agencias policiales locales, estatales y federales para buscar a los reclusos fugitivos.

“Estamos iniciando una investigación exhaustiva para determinar cómo ocurrió esta fuga, que incluye la revisión de los protocolos de las instalaciones, el desempeño del personal y las medidas de seguridad física”, declaró Hutson. “Cualquier fallo o falla que haya contribuido a este incidente se abordará con prontitud y con plena rendición de cuentas”.

Los investigadores se están centrando en una abertura dentro de una celda a través de la cual se cree que al menos un recluso escapó hacia un corredor de mantenimiento, según un funcionario policial actual y uno anterior que no estaban autorizados a discutir la investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

“Así es como escaparon”, dijo el funcionario actual, agregando que los investigadores estaban revisando las imágenes de vigilancia que capturaron la fuga de la cárcel.

AP obtuvo una fotografía que, según confirmó el actual agente del orden, muestra la abertura en cuestión. Un exagente del orden que trabajó en la cárcel durante varios años comentó que una abertura cuadrada tan pequeña normalmente estaría cubierta por un lavabo y un inodoro que, en este caso, podrían haber sido retirados.

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, calificó la fuga de “más que inaceptable” y dijo que las autoridades locales habían esperado demasiado tiempo para informar al público.

“Claramente alguien cometió un error y no hay excusa para esto”, declaró Murrill en un comunicado enviado por correo electrónico. “Mi oficina hará todo lo posible para determinar cómo sucedió esto y asegurar que no vuelva a ocurrir”.

La superintendente del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, dijo que su agencia ha realizado “todos los esfuerzos posibles” para responder a la fuga y está trabajando con el FBI y los alguaciles estadounidenses.

“Es más que probable que alguien haya recibido ayuda y no esté andando con un mono, pero si lo está, llamarás la atención”, dijo.

Los agentes se centraron en identificar y brindar protección a las personas que pudieran haber testificado en sus casos o que pudieran estar en peligro. Una familia fue expulsada de su hogar, dijo Kirkpatrick.

“Si hay alguien que ayude o encubra a estos fugitivos, será acusado”, añadió Kirkpatrick.