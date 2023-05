Email it

Washington. La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, informó al Congreso que si no se alcanza un acuerdo que eleve o suspenda el techo de deuda, el Gobierno puede incurrir en suspensión de pagos el próximo 5 de junio.



En una carta dirigida al líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, Yellen elevó así en cuatro días la fecha que su departamento calcula para el fin de las reservas con las que cumplir con sus obligaciones de pago, e insistió en reclamar a los legisladores que actúen “lo más pronto posible” para evitarlo.



“Esperar hasta el último minuto para elevar el techo de deuda puede causar graves daños a los negocios y a la confianza de los consumidores”, agregó la economista.



Recursos



Yellen recordó que su departamento tiene que desembolsar en los dos primeros días de junio 130,000 millones de dólares pagos a la Seguridad Social, los veteranos y los beneficiarios de Medicaid, el programa de sanidad del Gobierno, lo que dejará las arcas “en un nivel de recursos extremadamente bajos”.



Y ese nivel, advirtió, no permitirá al Tesoro cumplir con obligaciones previstas en la semana del 5 de junio, como otro pago de 92,000 millones a la Seguridad Social y Medicaid.



Si el Congreso no logra aumentar el techo de deuda para la fecha límite, subrayó la secretaria del Tesoro, las familias estadounidenses experimentarán “grandes dificultades, se perjudicará la posición global de EE.UU.” y se levantarán dudas sobre la capacidad del país para proteger sus intereses de seguridad nacional.



Las conversaciones entre los republicanos del Congreso y la Casa Blanca continuaron este viernes, sin anuncios oficiales de que hayan llegado aún a un compromiso.