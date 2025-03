En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) resaltó la importancia de gestionar el agua, de manera sostenible, para garantizar que las futuras generaciones tengan acceso a este recurso esencial para la vida.



Durante el 2025, toda la atención está puesta en la conservación de los glaciares, que son fundamentales para el suministro de agua en todo el planeta, y que se han estado derritiendo de manera acelerada por el calentamiento global que amenaza no solo la disponibilidad de agua potable para millones de personas, sino también el equilibrio de los ecosistemas y el nivel del mar.



En la República Dominicana, un país insular, especialmente vulnerable al cambio climático, esta crisis tiene implicaciones directas, pues el aumento del nivel del mar provoca la pérdida de territorio y la salinización de los acuíferos, poniendo en riesgo la vida y la salud de la población, principalmente de niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas.



Cifras



De acuerdo con la Encuesta ENHOGAR-2022, realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), 7 de cada 10 hogares en el país reciben agua corriente.



Sin embargo, el acceso regular sigue siendo un desafío, ya que la mitad de los hogares reciben agua de los sistemas públicos de distribución entre uno y tres días a la semana, mientras que 1 de cada 10 hogares la recibe una sola vez por semana. Estos datos evidencian la necesidad de mejorar la infraestructura y la gestión del agua potable en el país.



Carlos Carrera, representante de Unicef en la República Dominicana, subrayó la importancia de esta problemática: “El acceso al agua potable es esencial para la vida y la salud de la población. Todos podemos contribuir a la solución mediante pequeñas acciones diarias y el apoyo a iniciativas de conservación”.



Carrera agregó que la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades ambientales puede convertirlos en agentes de cambio para un futuro más sostenible y que las escuelas y comunidades juegan un papel clave en la educación ambiental a través de programas de reciclaje, reforestación y uso eficiente del agua.



Asimismo, es imprescindible que el Gobierno implemente estrategias de adaptación y mitigación para reducir el impacto del cambio climático en las zonas costeras para garantizar el acceso al agua potable. El Día Mundial del Agua, 22 de marzo de cada año, es una invitación para todos a la reflexión sobre la gestión sostenible del agua y una oportunidad trascendental para actuar ahora, porque es un recurso natural vital para la vida que no puede esperar.

Estrategias en la protección de cuencas

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Caba Romano, destacó las acciones impulsadas por el gobierno para trabajar junto a la ciudadanía en general en preservar las cuencas altas, medias y bajas en aras de proteger las presas y embalses del país, fuentes de abastecimiento hídrico para sus diferentes usos. El funcionario manifestó que el país avanza en estrategias concretas hacia la sostenibilidad del recurso hídrico.