9/11: el terror descrito desde adentro

A las 8:15 de la mañana del martes 11 de septiembre de 2001, el vuelo 11 de American Airlines que había despegado casi 15 minutos antes, desde Boston con destino a Los Ángeles, cambiaría el rumbo histórico del mundo.

Las autoridades de la torre de control del aeropuerto Logan de Boston se percataron del viraje que la aeronave realizó hacia Nueva York, lo que supusieron de inmediato que se trataba de una especie de secuestro. Pero por sus mentes en ningún momento imaginaron la magnitud que alcanzaría esa situación.

La primera en dar la alarma de lo ocurrido fue la azafata Betty Ong, quien desde el avión pudo contactarse con la torre de control e informar sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento.

“Mi nombre es Betty Ong. Soy la número 3 y la cabina no contesta al teléfono, y hay alguien apuñalado en clase ejecutiva y no podemos respirar ya que alguien roció algo. Estoy sentada atrás.”, afirmaba la auxiliar aérea con tono moderado.

Ella continuaba describiendo el panorama de lo que ocurría en el vuelo 11 de American Airlines.

“Estoy en la parte de atrás. La cabina del piloto no responde. Alguien ha sido apuñalado en clase ejecutiva. No podemos respirar. No lo sé, creo que nos están secuestrando”.