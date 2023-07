San Juan. Se cumplieron ayer 125 años de la invasión estadounidense a Puerto Rico, en el marco de la guerra hispanoamericana, que puso fin a la soberanía española y vinculó a la isla con Estados Unidos hasta la actualidad, cuando su futuro sigue en disputa.



El 25 de julio de 1898, las tropas estadounidenses entraron por Guánica, en el sur de la isla, y dieron comienzo a la ofensiva terrestre, después de que en los meses anteriores la Armada bombardeara y bloqueara la capital San Juan.



“La invasión de Puerto Rico ocurrió luego de que ya España estaba derrotada militarmente en la guerra porque había perdido la batalla de Santiago (Cuba) y la de Manila (Filipinas)”, explicó a EFE el director de la Academia Puertorriqueña de la Historia, Jorge Rodríguez Beruff.



Después de que cayera Santiago de Cuba, el general Nelson Miles recibió la orden de comandar una expedición a Puerto Rico. Aunque la guerra ya estaba ganada, en los planes de EE.UU. siempre estuvo conquistar la isla por los intereses comerciales y económicos y, sobre todo, por su valor estratégico.



“La decisión (de invadir) no fue tomada en el momento sino que había un interés geoestratégico de tener y retener a Puerto Rico como un lugar de valor estratégico durante las negociaciones de paz con España”, aseguró el historiador.



Esas negociaciones fueron el Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de 1898, que supuso el fin del Imperio español de ultramar con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y el inicio del periodo colonial de EE.UU. Miles decidió desembarcar con 3,000 soldados en la bahía de Guánica, a los que se unieron luego 15,000 efectivos adicionales, aunque la Marina de Guerra había pensado iniciar la invasión terrestre por Fajardo, en el noreste.



Rodríguez Beruff justificó que por Fajardo habría sido “una campaña corta y rápida” hasta el centro de poder en San Juan, pero no aseguraba que se fuera a tomar el control efectivo de todo el territorio de la isla, lo que sí permitió la entrada por el sur.



Además, un espía que había enviado previamente EE.UU. a Puerto Rico observó que en el sur había poca fuerza militar española y que la oposición al poder de España era mayor en esa zona que en San Juan. Las tropas estadounidenses se extendieron en cuatro columnas hacia el norte para tomar control de todo el territorio, encontraron escasa resistencia de las tropas españolas y las milicias puertorriqueñas, aunque se registraron escaramuzas en lugares como Guánica, Yauco, Guayama, Coamo y Asomate.



“Tan pronto como se da la derrota en Cuba, ya se sabía cuál iba ser el desenlace. Muchas de esas milicias se desbandaron y no combatieron. Hubo enfrentamientos pero no grandes batallas, porque prácticamente España estaba perdida en términos militares”, agregó el historiador.

España había autorizado un gobierno autonómico

La llegada de los estadounidenses se produjo poco después de que España autorizara la formación en Puerto Rico de un gobierno autonómico, que era la demanda predominante entre la clase criolla, más que el sentimiento independentista. Pese a ello, el liderato decidió colaborar con los estadounidenses, aunque sus expectativas de más libertades se vieron frustradas por el régimen restrictivo. “El primer periodo estuvo marcado por el poder militar, aunque participaron también académicos y misioneros para definir la forma en que se iba a relacionar Puerto Rico dentro del Estado norteamericano”.