NUEVA YORK.- Si la reforma fiscal que se propone hacer el gobierno del presidente Luis Abinader va dirigida a beneficiar la clase pobre, desposeída en la República Dominicana hay que respaldarla, como bien ha expresado Leonel Fernández y el partido Fuerza del Pueblo (FP).

Es el criterio del empresario y activista político y comunitario en esta ciudad, Jaime Vargas, advirtiendo a la vez que sectores oscuros de la sociedad dominicana siempre buscan pescar en río revuelto y aprovecharse de los anuncios antes de que se aprueben las medidas, para crear escaladas en los precios para los artículos de primera necesidad como está ocurriendo con el arroz y otros comestibles.

Vargas, quien dirige el movimiento “Amigos de Leonel”, sostiene que “si se quiere hacer una reforma fiscal luego de tantos préstamos, lo primero que el Gobierno tiene que explicar es qué ha hecho con el dinero de los préstamos”.

Lo segundo es que, de la clase media para abajo en la RD, nadie aguanta la situación económica existente en el país caribeño.

Indicó que la RD no resiste en estos momentos una reforma fiscal a menos que se haga para aumentarle a los ricos del país como el incremento en Estados Unidos a quienes ganan más de 2 millones de dólares.

“Se les aumentó el impuesto y no se afectó al pueblo trabajador. Lo mismo puede hacerse en el país, aplicando los impuestos a los multimillonarios y permítanles a las clases media y baja a que puedan vivir un poco como están, que no están viviendo tampoco”, añadió.

El sociólogo sostuvo que en ese sentido “Amigos de Leonel” apoya la posición del ex presidente Fernández, de que la FP estará al lado del pueblo.