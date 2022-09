Agente de policía con curvas a lo Kim Kardashian causa furor en las redes

Al parecer, Kim Kardashian tiene otra doble, solo que esta vez se trata de una agente de policía. La dama causa sensación en las redes hasta tal punto que algunos están pidiendo en broma ser detenidos por ella.

Aunque su nombre no ha salido a la luz se trata de una miembro de los cuerpos policiales de Francia. Su imagen apareció en la cobertura mediática del juicio al dentista multimillonario Lionel Guedj en Marsella, arrestado y encarcelado por mutilar la boca de cientos de pacientes con el pretexto de darles «sonrisas de celebridades».

Pero esta vez el dentista no fue el foco de atención, sino el furor que generó en las redes la imagen de la agente de policía, a la que muchos enseguida compararon con la más famosa de las Kardashian.

Affaires #dentistes père et fils #Marseille Lionel #Guedj est condamné à 8 ans de prison et Jean-Claude condamné à 5 ans Le parquet avait requis respectivement 10 ans et 5 ans dont 1 avec sursis pic.twitter.com/vDNg2MPXDZ