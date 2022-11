Email it

NUEVA YORK.- El precandidato a la presidencia de la RD por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ingeniero Ramón Alburquerque, quien dirige la Corriente Alternativa Democrática (CAD), coordinada en NY por Ruddy Durán, ofreció este domingo una charla en el local principal del partido en El Bronx, donde además juramentó en sus filas a decenas de dominicanos.

Durante el acto, al que asistió más de un centenar de personas, Alburquerque expresó que el objetivo de la Corriente Alternativa es captar a los perremeístas disgustados por falta de programación y entendimiento, “para que no se vayan donde Leonel Fernández ni a ningún otro partido; no ha sido creada para dividir al PRM sino para unirlo”.

Preguntado que, en caso de resultar electo presidente, cuales serían sus primeros pasos a implementar en el país, contestó: “Resolver el problema haitiano; los haitianos allá ayudándolos que le vaya bien, pero los dominicanos luchando por nuestro desarrollo, protegiendo nuestra salud, educación, propiedades y reducir la criminalidad, y para eso vamos hacer lo que haya que hacer”.

Dijo que, sobre la criminalidad, el presidente Luis Abinader tiene todo el poder para decirle a toda la policía, a los generales: “en un mes tienen que terminarme con los puntos de drogas, dejarme los robos que salen de la misma policía, porque hay muchísimos grupitos ahí que están como si estuvieran recolectando”.

“Y el tercer tema, el medio ambiente, no se puede seguir abusando de los ríos, montañas, de todo, como si estuviéramos despidiéndonos del planeta. Tenemos que preservar el ambiente porque así lo dice todo el mundo, si no, los niveles de temperatura nos cambiarán las condiciones del clima”.

Asimismo, se refirió a la comunidad dominicana del exterior: “apoyarnos en ella, sus ahorros, capacidad productiva, su amor al país, sus deseos de invertir y dándole, me convertiría en un gobierno amoroso con la comunidad”.

“Le quitaría cuando vayan a tener que renovar sus pasaportes, porque si me envían tanto dinero (remesas) cómo les voy a cobrar, y en cuanto a los vehículos, como es que, con la nueva tecnología, porque los carros de antes no son los de hoy, ya que están inventado casi para que acompañen las personas desde que nacen hasta que muera, con la alta tecnología que tienen”.

“Eso significa que pueden ser exportado con más años, más luego vendrá el carro eléctrico y todo esto se nos irá a otro rumbo, incluso en EE. UU. dentro de 10 años solo fabricarán autos eléctricos y en Europa también. Es decir, un gobierno moderno que sepa lo que hay que hacer”.

En cuanto a la prolongada crisis política que hay en la seccional-NY para elegir su presidente, expresó: “Aquí hay y no hay problemas, porque la gente lo que quiere es democracia, que no metan el dedo, que no pongan caprichosamente a fulano”.

“El pueblo tiene capacidad, los perremeístas de aquí, de elección en un día se resuelven; se envían 10 altos dirigentes del partido y en un día, en una votación totalmente transparente, y ahí el pueblo dice a quién quiere”.

Destacó que “el pueblo votó el 5 julio 2020 para echar del palacio la corrupción e impunidad”. “Si votamos en contra de eso, no podemos permitir que vuelva ese pasado oscuro”, sentenció.

Añadió que Abinader lo está haciendo bien, “pero yo lo haré mejor cuando gane la presidencia en 2024”.