San Juan. Entre 20,000 a 40,000 empleos en Puerto Rico podrían desaparecer en los próximos dos años a raíz de los continuos aumentos en los costos energéticos, lo que además podría provocar el cierre de un 20 % de los negocios en la isla.



Así lo revela un estudio hecho por el economista Gustavo Vélez sobre las consecuencias en los empleos y clausura de negocios, especialmente de pequeñas y medianas empresas, si continúan los aumentos en las facturas del servicio eléctrico, informó este martes el Centro Unido de Detallistas (CUD).



Según el estudio, las microempresas estiman que sus costos de electricidad representarían de entre el 13 % al 17 % de los gastos generales si los costos de electricidad aumentaran, mientras que las pequeñas empresas estiman que serían del 13.1 % al 17.1 %.



Las medianas empresas, por su parte, estiman que sus costos de electricidad estarían entre el 15.3 y 19.9 %.



El estudio reveló además que las pymes podrían despedir de entre uno a tres empleados.

Además, el 37.5 % de las pyme ha indicado que considera despedir empleados como una alternativa para mitigar el efecto del aumento de 30 % en el costo de energía.



Ante ello, el CUD, por medio del bufete de abogados Fuertes & Fuertes Law, entregó los resultados del estudio a la jueza federal responsable de la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, Laura Taylor Swain.



“Creemos que la jueza desconoce los datos certeros de cómo nuestra economía podría colapsar en cualquier momento”, dijo en el comunicado Lourdes M. Aponte Rodríguez, presidenta del CUD, organismo que agrupa a 15,000 pymes en Puerto Rico.



“Si el Gobierno no actúa nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. No vamos a permitir que nuestro país sucumba”, enfatizó Aponte Rodríguez, quien mencionó que las empresas representan el 95 % de los establecimientos en la isla, y el 43.6 % de los empleos.



La investigación resalta además un aumento de 12% en el costo de mano de obra de nómina anual, una mediana salarial de 10 dólares la hora.