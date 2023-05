San Juan. El Gobierno de Bahamas reafirmó este martes su posición de no acoger migrantes y de detenerlos, tras las recientes críticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) a la política de Nassau.



“Cuando las personas llegan a este país a través de medios ilegales, medios irregulares, hacemos nuestra debida diligencia para garantizar que protegemos el interés nacional y la seguridad de este país y nuestro pueblo”, dijo el ministro de Trabajo e Inmigración de Bahamas, Keith Bell.



Así reaccionó a la petición de Acnur de no detener a los solicitantes de asilo y de encontrar formas alternativas de alojarlos.



En un informe, Acnur recalcó que Bahamas sólo debe detener a solicitantes de asilo y refugiados en “circunstancias en las que sea necesario, razonable y proporcionado al fin legítimo perseguido y esté justificado por el Derecho Internacional”.



“Lo único que diré a eso es que me parece que, en primer lugar, no entienden del todo el proceso cuando hacen tal afirmación”, sentenció el titular de Trabajo e Inmigración.



También aseguró que “de sus declaraciones se desprende que no aprecian plenamente todo el proceso cuando las personas llegan a Bahamas por medios ilegales y reclaman una u otra forma de algún tipo de estatus”.



Además, recordó que el país caribeño firmó la Convención de las Naciones Unidas y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados en 1993 “y hay ciertas obligaciones en virtud de la misma, sin embargo, no es algo que este Gobierno esté dispuesto a considerar en este momento”.



En 2021, siete solicitantes de asilo cameruneses demandaron a las autoridades de Bahamas por su detención en Carmichael Road, entre ellos una madre separada de su hijo pequeño durante más de un año. Bell dijo que no está claro si actualmente hay solicitantes de asilo detenidos aquí y que está seguro de que no hay ninguno en el Centro de Detención en una situación similar a la de los cameruneses.



Caso Darién



En los primeros cuatro meses de este año más de 127.000 migrantes irregulares que viajan hacia Estados Unidos llegaron a Panamá tras cruzar la jungla del Darién, la peligrosa frontera con Colombia, seis veces más que en el mismo lapso de 2022, según cifras oficiales a las que tuvo acceso EFE.



Panamá toma los datos biométricos de estos viajeros y les ofrece asistencia sanitaria y alimentación en unas estaciones situadas tanto en la provincia de Darién como en la de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, en las que hay presencia de más de una docena de organismos internacionales, de acuerdo con la información oficial.