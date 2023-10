Guyana anuncia que enviará agentes a la fuerza multinacional respaldada por la ONU

Nairobi.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció a su homólogo de Kenia, William Ruto, la iniciativa de su país de liderar la misión multinacional para Haití aprobada este lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU, informó hoy el mandatario keniano.



“El presidente Biden dio las gracias a Kenia por aceptar liderar la misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS, en inglés) en Haití y expresó el apoyo de EE.UU. a la medida”, afirmó Ruto este miércoles a través de la red social X (antes Twitter).



Por su parte, la Casa Blanca señaló en un comunicado difundido ayer que ambos líderes “celebraron la exitosa votación” de la resolución, aprobada con trece votos a favor, dos abstenciones (Rusia y China), y ningún voto en contra.



La misión “brindará alivio al pueblo de Haití, que ha sufrido durante demasiado tiempo a manos de criminales violentos”, según afirmó el Gobierno estadounidense.



Kenia se ofreció a liderar con el envío de unos 1.000 agentes de policía un dispositivo que el propio Gobierno haitiano pidió hace un año y que contó con el respaldo del secretario general de la ONU, António Guterres.



Varios países caribeños han mostrado su disposición para participar con un número indeterminado de agentes en la misión -incluyendo Jamaica, Barbados y Bahamas-, mientras las naciones latinoamericanas no se han ofrecido a enviar efectivos por el momento.



Estados Unidos, que se encargó de redactar el borrador de la resolución junto con Ecuador, aportará dos partidas de 100 millones de dólares (casi 95 millones de euros) cada una, procedentes del Departamento de Estado y del de Defensa, siempre que el Congreso lo apruebe, destinadas a necesidades logísticas de la misión.



En declaraciones a la prensa este lunes, un alto funcionario estadounidense se mostró convencido de que, tras la aprobación de la medida y al ver el “lenguaje enérgico” del texto, más países darán el paso y podrán sumarse al proyecto incluso con tropas, especialmente dentro del “mundo occidental”.



La fuente citó el caso de Canadá y Francia, que han mostrado su disposición a una mayor implicación, previa comprobación de que la resolución deja claros los términos del despliegue.



Haití está inmerso en una profunda crisis marcada por la violencia extrema, con grupos armados que controlan la capital, Puerto Príncipe, y otras partes de su territorio y son responsables de centenares de asesinatos, violaciones, secuestros y otros crímenes.



Kenia envió el pasado agosto una delegación al país caribeño para realizar una primera evaluación de la situación sobre el terreno.



Además, Ruto solicitó a la comunidad internacional que se “refuercen adecuadamente los recursos y el alcance operacional de los equipos de la ONU, así como de otros actores humanitarios y de desarrollo” en Haití.



La ONU ha reiterado que la eventual misión no se asemejaría a una fuerza de paz o de interposición, como suele ser habitual, sino que sería una mera fuerza de apoyo policial a las órdenes de la Policía haitiana.



Guyana



Guyana anunció que enviará agentes para la fuerza multinacional de asistencia a Haití que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes respaldar para hacer frente a la crisis que atraviesa el país caribeño.

El jefe de Estado Mayor de las fuerzas de Defensa de Guyana, Brigadier Omar Khan, explicó que aún no se ha determinado el número de agentes guyaneses que formarán parte de la fuerza multinacional.



“La participación de Guyana en un acuerdo de este tipo se determinará en función de las conversaciones con nuestros otros socios y se guiará por los servicios logísticos, de formación y de expertos propios de cada fuerza”, declaró Khan a la radio estatal guyanesa.



Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores guyanés, Robert Persaud, declaró que Guyana “está del lado del pueblo haitiano y desea que se ponga fin a la crisis humanitaria y política que afecta a la hermana nación caribeña desde hace décadas”.



La misión de mil agentes será liderada por Kenia, que aportará la mayor parte del contingente, y varios países caribeños -entre ellos Jamaica, Surinam, Barbados y Bahamas- se han mostrado dispuestos también a aportar agentes, en un número por determinar.



Contrariamente a los caribeños, llama la atención que ningún país latinoamericano haya dado un paso adelante al respecto, aunque México aclaró que ha contribuido a su manera aceptando entrenar en su suelo a 660 agentes (550 ya formados y 110 actualmente en proceso).



La misma actitud va a ser la que adopte Brasil, dijeron a EFE fuentes brasileñas, que descartaron enviar a agentes sobre el terreno pese a las ambiciones diplomáticas globales del país.

Asesinatos, mutilaciones y secuestros

En el país más pobre de América se han convertido en algo habitual y no dejan de crecer los asesinatos, las mutilaciones, los secuestros y las violaciones sexuales: según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, al menos 2.439 personas han muerto en lo que va de año a consecuencia de la violencia de las bandas y 951 han sido secuestradas. Ante esta violencia, miles de haitianos han huido de sus casas, se han convertido en desplazados internos y malviven en campamentos improvisados sin los más elementales servicios básicos. Frente a ello, ahora la mayoría de la población se decanta por que llegue la misión multinacional al país. Está agotada y quiere que se ponga fin a la actual situación.

Inseguridad

En Haití la situación es caótica y hay problemas de seguridad, en especial en Puerto Príncipe, Artibonite y Plateau.