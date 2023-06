Email it

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presumió este sábado de los logros económicos de su Administración y pidió el apoyo de los sindicatos en su primer mítin de campaña desde que anunció que buscará la reelección en 2024.



«Hay muchos políticos que no se atreven a decir la palabra ‘sindicato’, pero yo no soy uno de ellos. Estoy orgulloso de ser el presidente más prosindicatos de la historia de Estados Unidos», exclamó ante mil sindicalistas congregados en un centro de convenciones en Filadelfia (Pensilvania).



El mandatario, quien dijo que estaría «muy orgulloso» de ser reelegido, afirmó que son los trabajadores y la clase media quienes construyen Estados Unidos, y no los empresarios de Wall Street.