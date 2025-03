Gaza. Un bombardeo israelí de artillería contra el barrio de Shujaiya, al este de ciudad de Gaza, mató este domingo a dos palestinos y dejó a varios heridos, confirmó a EFE el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, un ataque que se produce en medio de las conversaciones indirectas entre Hamás e Israel para alargar el alto el fuego entre ambos.



El Ejército israelí dijo este domingo en un comunicado que atacaron a “varios terroristas” tras identificarlos operando en el norte de Gaza cerca de sus tropas donde “intentaban colocar un artefacto explosivo en el suelo”.



Desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja el pasado 19 de enero -cuya primera fase acabó hace una semana sin acuerdo para su continuación-, las tropas israelíes, que siguen desplegadas en la zona de amortiguación a lo largo de la frontera de Gaza y en el corredor de Filadelfia, han matado a más de un centenar de palestinos, entre ellos menores.



Este domingo también un dron israelí disparó contra ciudadanos en la zona de Zafarana, al este del campo de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja, según informa la agencia de noticias palestina Wafa.



Hasta el momento no se han reportado víctimas.



Temor a mas bombardeos



El miedo a que el Gobierno de Benjamín Netanyahu ordene retomar la guerra, es decir, los bombardeos diarios a lo largo de todo el enclave convertido en ruinas, se ha apoderado de la población gazatí tras ver que no hay acuerdo todavía sobre la continuación del alto el fuego.



Las negociaciones para la segunda fase, que debería estar ya en vigor según el texto original, no han dado por ahora resultado, tras concluir la primera en la que Hamás liberó a 33 rehenes y las autoridades israelíes a cerca de 1.800 presos palestinos.



La última cifra de muertos actualizada por el Ministerio de Sanidad de Gaza, en la que no están incluidos estos dos últimos fallecidos, asciende a 48.453 y la de heridos a 111.860.



Asimismo, miles de desaparecidos están bajo los escombros, todavía por rescatar.