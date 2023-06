Brasilia. Los ministros de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y de Canadá, Mélanie Joly, discutieron este martes sobre la posibilidad de reforzar la Policía Nacional de Haití, país que atraviesa una grave crisis sociopolítica y de seguridad.



Vieira, que recibió a su homóloga canadiense en Brasilia, dijo que Haití atraviesa una crisis “multidimensional” que requiere de “mucha atención por parte de la comunidad internacional”.



“Discutimos específicamente modalidades de fortalecimiento de la Policía Nacional Haitiana para enfrentar los graves problemas de seguridad pública que afectan la vida en aquel país”, dijo el canciller brasileño en un pronunciamiento a la prensa, sin entrar en detalles de qué fórmulas están en estudio.



La comunidad internacional no consigue alcanzar un consenso sobre cómo ayudar a Haití, cuya situación de seguridad sigue deteriorándose desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.



Los asesinatos, violaciones y secuestros se han convertido en zonas de Haití en algo prácticamente continuo, y los crímenes violentos se han multiplicado por dos en el primer trimestre de este año con respecto al mismo periodo de 2022, según cálculos de la ONU.



Apoyo todavía no llega



El Gobierno haitiano solicitó apoyo a la ONU el pasado octubre y entonces, la Secretaría General de la ONU propuso al Consejo de Seguridad el envío de un contingente con personal de uno o varios países.



Esa posible intervención no se realizará bajo la bandera de Naciones Unidas, por el mal recuerdo que dejaron en Haití los “cascos azules” en su última misión (2004-2017), que estuvo liderada por Brasil.



Estados Unidos y Canadá han liderado las conversaciones sobre una posible intervención, pero hasta el momento no han mostrado intención de encabezarla y no se ha encontrado a ningún país con capacidad y disposición a hacerlo.