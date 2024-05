NUEVA YORK.- El candidato a diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por la Circunscripción 1-USA, doctor Yomare Polanco, explicó detalladamente de su ausencia del simulacro efectuado el pasado domingo en esta ciudad sobre las elecciones presidenciales y congresuales a celebrarse el 19 próximo en la RD.



Durante un encuentro con decenas de perredeístas y varios periodistas en el Alto Manhattan, precisó que “dos días antes de celebrarse dicho simulacro nos retiramos de una manera respetuosa, porque ya teníamos compromiso con integrantes de nuestra comunidad que no podíamos dejarlos plantados”.

Cito: “El sábado teníamos un gran encuentro en Passaic-Nueva Jersey, un encuentro con sanjuaneros; el domingo en el Yankee Stadium con la comunidad de Barahona en la Gran Manzana.

También teníamos compromisos con nuestra gente de Newark y en el condado de El Bronx. No estamos hablando de dos o tres personas, fueron veintenas las reunidas en dichos encuentros, muchas de ellas vinieron de diferentes Estados de la región, a celebrar con sus compueblanos”.

“No podía abandonar todos esos compromisos preestablecidos. No podíamos dejar a tanta gente plantada, las cuales esperaban nuestra participación”, reiteró Yomare.

“Que se entienda y sepa que respetamos a los organizadores (“Somos Pueblos”, “Grupo Panorama” y “Noticias SIN»), a los votantes y los que participaron, pero, espero que hayan entendido el por qué no asistimos al evento”, reiteró.

“Creo que el único error, si se le debe señalar, de los organizadores del simulacro fue que faltó muy poco tiempo para el día “D”. y nuestra agenda ya estaba full, completa y no debíamos distraernos, eso nos dice la lógica, inteligencia y nuestros seguidores”.

“Felicitamos a todos los que participaron, a los dominicanos en la diáspora, y recordamos que el próximo 19 de mayo hay una sola vía, votar 4, “no por encuesta, ni simulacro”, sino por una vez y por todas, para que nuestra comunidad se organice y emprenda el camino del progreso y porvenir”.

“Para que se acaben esos funcionarios que no funcionan y que le demos, en mi caso, la diputación de ultramar el abolengo, la posición de envergadura que se amerita, porque la diputación en ultramar no es ser “bicui”, no es de adorno, es un facilitador, un representante y fiscalizador por el bien de nuestra gente”, dijo.

El valorado candidato a diputado es dado como seguro ganador por la amplia estructura política y comunitaria que ha desarrollado a través de los años; asimismo, impulsando el desarrollo de asociaciones y clubes a lo largo de la Circunscripción 1-USA.