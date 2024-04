San Juan. El presidente de turno de la Comunidad del Caribe (Caricom), el mandatario de Guyana, Irfaan Ali, aseguró este martes que la “prioridad” es que la región sea “un lugar de paz”, ante la crisis entre México y Ecuador.



Así se expresó Ali en la cumbre virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que México pidió a los Estados miembros que se sumen a su denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tras el asalto a la Embajada mexicana en Quito.



“La prioridad de todos nosotros (debe ser) garantizar que esta región nuestra siga siendo una zona y un lugar de paz y cooperación”, subrayó Ali en nombre de Caricom.



En una breve alocución, el mandatario de Guyana reiteró lo ya estipulado por Caricom en un comunicado el pasado 7 de abril, después de que la Policía de Ecuador asaltara la Embajada de México para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, que estaba allí recibiendo asilo político.



Ali reafirmó la importancia para Caricom de “adherirse a los principios del derecho internacional y las reglas de compromiso diplomático” consagradas en la Convención de Ginebra, que codifica la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y oficinas consulares.



La organización caribeña se mostró también “profundamente preocupada” por la acciones de Ecuador que “han violado las instalaciones de la Embajada de México en Quito”.



Ante esta crisis, el Caricom les pidió a ambos países “resolver el asunto a través del diálogo” para garantizar la paz en la región.



Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió hoy el apoyo de los miembros de la Celac a su denuncia en la CIJ, que -señaló- busca “una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición”.



Mientras el Gobierno de Guyana reafirmó este martes su compromiso con “la solución pacífica” de su disputa con Venezuela por la región del Esequibo, y saludó el comunicado del Consejo de Seguridad de la ONU sobre este tema. “Guyana está comprometida con la solución pacífica de la controversia con Venezuela en pleno apego al derecho internacional a través del proceso de la Corte Internacional de Justicia y expresa su agradecimiento a los miembros del Consejo de Seguridad por su valiosa consideración de este tema de gran importancia para los dos países”.