Haití. La Comunidad del Caribe (Caricom) celebrará este lunes una sesión especial en la capital de Jamaica para discutir la transición en Haití, en la que participará Naciones Unidas, informó el portavoz de la secretaría general de la ONU, Stéphane Dujarric.



El objetivo de la reunión es “fomentar el apoyo para una restauración de las instituciones democráticas lo antes posible”, dijo Dujarric.



La reunión tendrá lugar en Kingston, sede jamaicana de Caricom, y por parte de la ONU asistirá Earle Courtenay Rattray, el jefe de gabinete de António Guterres, al que acompañarán “otros actores internacionales” que Dujarric no especificó.



El portavoz dijo desconocer si a la reunión del Caricom fue invitado el primer ministro Ariel Henry -varado en Puerto Rico sin poder ingresar en Haití-, y aventuró que si Henry viaja se reuniría con el representante de la ONU, pero “eso implica muchos pasos”, precisó.



La crisis en Haití se agravó desde el pasado fin de semana al conocerse que Henry no pensaba convocar elecciones hasta agosto del año que viene, lo que inmediatamente provocó escenas de enorme violencia en Puerto Príncipe, con asaltos armados a comisarías y cárceles.



Papa pide apoyo para la paz de Haití



El papa Francisco instó ayer a un “apoyo renovado de la comunidad internacional” para conseguir “la paz y la reconciliación” en Haití, donde reinan la violencia y el caos desatados por las bandas armadas, causando varios muertos en los últimos días.



“Sigo con preocupación y dolor la grave crisis que golpea a Haití y los violentos episodios sucedidos en los últimos días. Me siento cercano a la Iglesia y al querido pueblo haitiano, que desde hace años está sometido al sufrimiento”, dijo el pontífice tras el rezo dominical del Ángelus en el Vaticano.



De su lado, en un mensaje en la plataforma X, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que puede ayudar a estabilizar la situación en Haití con una aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU y el consentimiento del gobierno haitiano.



Señaló que su propuesta requiere cobertura total de los costos de la misión. Estas declaraciones surgieron como respuesta a un tuit que describía el colapso en Haití, con puertos y aeropuertos paralizados.



EE.UU. evacua personal no esencial de embajada

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo la evacuación del personal no esencial de la embajada del país en Puerto Príncipe, capital de Haití, a petición del Departamento de Estado, informó este domingo el Mando Sur de EE.UU. en un comunicado. Los militares de EE.UU. se desplegaron en Puerto Príncipe durante la noche del sábado para reforzar la seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Haití y evacuar al personal.