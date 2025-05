Caracas. El chavismo elevó su poder territorial en Venezuela tras las elecciones celebradas este domingo, al sumar tres regiones a su dominio, además de la Guayana Esequiba, el territorio de casi 160,000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana y que Caracas considera su estado número 24.



El Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo, anunció de forma “irreversible” que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dirigido por el mandatario Nicolás Maduro, ganó en 23 de los 24 estados, cuando en los anteriores comicios regionales, celebrados en 2021, había vencido en 19, aunque entonces no existía la hoy llamada Guayana Esequiba.



El PSUV recupera el estado Barinas, cuna del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), así como el petrolero Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) y la región insular de Nueva Esparta, a la que pertenece la turística isla de Margarita.



El único territorio sin tinta roja es Cojedes (oeste), donde el actual gobernador, el opositor Alberto Galíndez, ha resultado reelegido.



Estos resultados fueron anunciados por el CNE con “una trasmisión correspondiente al 93.01 % de las mesas electorales”, un total de 27,713 distribuidas en 15,736 centros de votación en todo el país, cuyo cierre, previsto inicialmente para las 18.00 hora local (22.00 GMT), fue extendido debido a que había “todavía muchos” electores, según el organismo comicial, que no informó luego sobre el fin de la jornada.



Por otra parte, el CNE anunció que el chavismo consiguió con una “tendencia irreversible” 40 de los 50 cargos “de listas de adjudicación nacional” para la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), y señaló que el oficialista Jorge Rodríguez, actual presidente del Legislativo, fue reelegido como diputado, mientras que el opositor y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles obtuvo un escaño.

Maduro dice que el oficialismo sigue fuerte

Tras el anuncio de los resultados, Maduro encabezó un acto en Caracas durante el que afirmó que, a pesar de “bloqueos, sanciones criminales, fascismo y violencia”, el chavismo está “más vigente y más fuerte que nunca”. En cambio, según María Corina Machado, más del 85 % “desobedeció” y no votó en los comicios, lo que calificó como una nueva derrota para el “régimen criminal”.