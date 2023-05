El Paso. Cientos de migrantes esperan bajo el sol, frente a las puertas de la valla fronteriza que separa México de Estados Unidos, a que las autoridades los deporten o los procesen, a dos días de que expire el Título 42, la norma que permite expulsiones en caliente por motivos de salud pública.



La puerta 42, ubicada a 18 kilómetros al este de El Paso, se abre al mediodía, pero solo levemente, para dejar pasar a algunos guardias de la Patrulla Fronteriza que la cruzan.



Al otro lado de la valla metálica de cinco metros y medio de altura, sin sombra donde cobijarse del sol salvo algunos plásticos, medio millar de migrantes espera más allá de los hierros, pero más acá del río Bravo, que marca la frontera entre ambos países.



Se han entregado a las patrullas fronterizas y ahora las autoridades estadounidense deberán decidir si los expulsan por la vía exprés aplicando el Título 42 o si aceptan que comiencen el proceso de solicitud de asilo.



Un agente de estas patrullas, que habla bajo condición de anonimato, asegura que el número de detenciones diarias o “encuentros” en el mes mayo ha sido de 1,150 al día, por debajo de la media del mes de abril que, según el patrullero, fue de alrededor de 1,400 arrestos fronterizos por día. A unos metros de la puerta, el funcionario explica que quienes intentan entrar van cambiando de lugar y que los intentos de cruzar se están moviendo hacia el Este. “Ahora nos estamos preparando para el levantamiento del Título 42” subrayó, antes de precisar que están aumentando la capacidad de los centros de procesamiento en El Paso y que esperan tener unas nuevas instalaciones con capacidad para 1,000 personas lista el próximo junio.



Aunque no adelantó cifras sobre la cantidad de personas que calculan que intentarán cruzar a Estados Unidos, asegura que se están preparado para “ver un incremento significativo de estos números”.



El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció ayer el envío de una fuerza especial de la Guardia Nacional y hoy ha difundido una fotografía a través de su cuenta de Twitter de miembros de este cuerpo de seguridad estatal reforzando la frontera con concertina.



No muy lejos de allí, un helicóptero sobrevuela la línea fronteriza para ayudar en las labores de vigilancia fronteriza.



Según el agente, la patrulla fronteriza ha digitalizado todo el proceso de registro de los nuevos llegados y utilizan tecnología de reconocimiento facial que puede identificar a cualquier persona que haya sido registrada en los últimos seis años.



“La frontera no está abierta. Si no entras por los puertos de entrada, estás entrando en el país ilegalmente y, entonces, estás sujeto a las consecuencias”, advierte como mensaje a quienes buscan una mejor vida en Estados Unidos.



Advirtió de las condiciones que deberán soportar quienes traten de cruzar, como las temperaturas, que alcanzan los 30 grados centígrados, pronto superarán los 37, o el hecho de que se va a liberar agua por el canal estadounidense que corre paralelo a la frontera, lo que dificultará mucho cruzarlo.

Aumentarán operativos de procesamiento

Estados Unidos se centrará en aumentar los operativos de procesamiento de inmigrantes y las devoluciones en caliente durante los próximos días, ante el fin esta semana de la polémica normativa del Título 42 que amenaza con desbordar las fronteras. Así lo aseguraron altos funcionarios del Gobierno estadounidense en una conversación telefónica con medios en la que volvieron a insistir en que tras el fin de esta medida “la frontera no va a estar abierta”, sino que se van a imponer “duras consecuencias” a quienes intenten entrar ilegalmente en Estados Unidos.