Colapsó el alto al fuego entre Israel y Gaza: se reanudan los combates

La tregua en la Franja de Gaza expiró este viernes reanudando el intercambio de fuego entre Israel y la milicia islamista palestina de Hamás. El colapso de la tregua llega tras siete días de cese al fuego que permitieron la liberación de algunos rehenes en manos por el grupo islamista a cambio de la liberación de presos palestinos, según fuentes oficiales.

Desde la reanudación de los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza al romperse la tregua, 32 palestinos murieron según el Ministerio de Salud en Gaza. Víctimas que se suman a los más de 14.000 fallecidos desde el inicio de los ataques israelíes el pasado 7 de octubre tras el atentado de la milicia islamista que causó al menos 1.300 muertos.

«Hamás violó la pausa operacional. Además, disparado hacia territorio israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel han retomado los combates contra la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza», informó el Ejército en un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Hamas violated the operational pause, and in addition, fired toward Israeli territory.



