New York se suma a los estados que tienen licencias de conducir digitales. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) desarrolló una aplicación que les permite a los conductores tener una versión electrónica del documento original en sus teléfonos inteligentes, la cual tendrá la misma validez y vigencia.

MiID es el nombre de la aplicación disponible para Android y iOS. Las personas solo deben descargarla en sus teléfonos inteligentes para luego registrarse con sus datos personales y la información de su licencia. La aplicación está diseñada para revelar datos a otros dispositivos electrónicos sin la necesidad de entregar el teléfono.

Pasos para tramitar la licencia digital de New York

Los pasos para obtener la licencia de conducir digital en New York son muy sencillos. De acuerdo con la información oficial que ofrece el sitio web del DMV, debes hacer lo siguiente:

Descarga la aplicación MiD de Google Play o App Store. Registra tu número de teléfono. Coloca tu licencia de conducir física, identificación de no conductor o permiso de conducir vigentes sobre una superficie plana y oscura. Toma una fotografía del frente y el reverso de la licencia, permiso o identificación con la cámara de tu teléfono. Tómate una selfie siguiendo las instrucciones de la aplicación. La foto y los datos proporcionados serán comparados con la información archivada en el DMV para verificar tu identidad. Luego de verificar tu identidad, la licencia digital estará activa y lista para usar donde sea aceptada.

Los mismos pasos aplican si tienes un permiso de conducir o una tarjeta de identificación para no conductor o ID estatal. Debes tener en cuenta que es necesario haber tramitado el documento físico. Si no lo tienes, no podrás usar esta aplicación.

Si tienes dudas sobre los pasos a seguir, puedes ver el siguiente video que ha preparado el DMV para guiarte y lograr configurar tu MiID:

¿Cómo funciona la licencia de conducir digital en New York?

La licencia de conducir digital de New York funciona a través de la aplicación para teléfonos móviles MiID, la cual mantiene los datos del conductor seguros y solo los proporciona si este lo autoriza a través de su teléfono inteligente.

La aplicación sirve como un canal que le permite a los dispositivos lectores tener acceso a la licencia a través de un código QR, el cual se generará en tu teléfono. De esa manera, no aparecerán datos en tu pantalla y no te verás obligado a proporcionar tu teléfono a terceros.

La aplicación MiID puede funcionar sin conexión a Internet. Así, las personas pueden usarla en todo momento para tener acceso a su credencial si la necesitan.

Es particularmente útil en sitios donde esté dispuesto el logo de MiID, en aeropuertos o en puestos de control dispuestos por las autoridades. Si olvidas el documento físico en casa o en otro lugar, puedes mostrar la credencial digital.

Es importante tener en cuenta que para que la licencia de conducir digital funcione, debes tener la credencial física. Si la has perdido, ha vencido o te la han robado, debes tramitar cuanto antes un reemplazo en el DMV.

¿Qué teléfono necesito para tener una licencia digital en New York?

De acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados de New York (DMV), los conductores que quieran tramitar la licencia digital deben tener un teléfono Android 7/iPhone 6 o posterior sin jailbreak o root. Es necesario habilitar Face ID o Touch ID y configurar la ubicación del dispositivo en Estados Unidos.