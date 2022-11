Con tan solo 12 años decidió ponerle fin a su vida

Email it

Una adolescente de tan solo 12 años decidió ponerle fin a su vida. Al parecer una de las razones sería porque sus familiares no le prestaban el celular cuando lo pedía para ver videos o hacer TikTok.

Antes de quitarse la vida, la menor le dejó una carta escrita a mano a sus papás y hermanos, que hoy, conmueve a toda la población.

“Perdón por el teléfono que usted dice que vale más que mi vida. Perdón por lo que hice, lo lamento porque es el cumpleaños de mi papito y mi tía ‘Toñita’; perdón, les pido por lo que hice”, dice parte del escrito de la niña de tan solo 12 años.

Luego continúa indicando que «la tablet se la dejó heredada a mi mejor amiga que es Pamela, es la única amiga verdadera».

«Perdón hermanos por no dejárselas a ustedes, porque me pegaban. Mami se acuerda lo que le dije aquella vez que me iba a matar, salió en mis sueños; perdón, aquí estoy en la canaleta».

El hecho tuvo lugar en la localidad de Santa Bárbara, Honduras, reseñan medios locales.

En la carta, la niña de tan solo 12 años hizo un dibujo alusivo a cómo acabaría con su vida y a un lado un cajón con un muñeco pintado.