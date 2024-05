ESCUCHA ESTA NOTICIA

PATERSON, NJ.- Con una amplia mayoría de los votos sufragados en el Tercer Distrito de Paterson, en este estado, el concejal y actual presidente del Concilio, Alex Méndez, logró ser favorecido por el electorado con su tercera victoria ante el Concejo Municipal.

En el recuento final de las votaciones de la semana pasada, Méndez logró acumular 1,259 votos frente a su más cercano contendor, Bill McKoy, que llegó al segundo lugar con 918 sufragios.

Por el buen trabajo a favor de las comunidades que viene efectuando Méndez es que su reelección está y estará asegurada en Paterson, han dicho dominicanos, cubanos, guatemaltecos, mexicanos y salvadoreños, entre otras etnias.

“Me siento sumamente satisfecho por el respaldo que me volvió a ofrecer mi comunidad del Tercer Barrio”. “Esa es la mejor muestra de que no lo hemos defraudado en las dos ocasiones anteriores que me han elegido”, dijo Méndez



Expresó del mismo modo, su agradecimiento a los residentes “que en esta ocasión también son de diferentes nacionalidades y se unieron en torno a mi candidatura por la reelección”.



El candidato que se quedó en la tercera posición fue MUN Assad Akhter, que solo alcanzó 381 sufragios, de los 2571 que votaron en el sector que viene representando Méndez.



“¡Con Dios todo es posible! Gracias a todos desde el fondo de mi corazón por su gran apoyo y por reelegirme como su concejal”, destacó. “Hicimos una campaña limpia y nos centramos en mi plataforma y en todo lo que logramos, y por eso el pueblo me reeligió”, precisó



Añadió que “mi compromiso de seguir trabajando por nuestra comunidad y ser la voz de quienes me necesitan, es más fuerte que nunca”. “Sigamos haciendo avanzar nuestra ciudad”.