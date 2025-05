Vaticano. El cónclave que elegirá a un sucesor del papa Francisco empezará el 7 de mayo a las 16.30 hora local (14.30 GMT) con la entrada y clausura de los 133 cardenales electores en la Capilla Sixtina del Vaticano.



La jornada comenzará a las 10.00 hora local (8.00 GMT) con la misa ‘Pro Eligendo Pontifice’ y, por la tarde, los cardenales se darán cita a las 16.15 hora (14.15 GMT) en la Capilla Paolina del Palacio Apostólico, informó este martes el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.



Un cuarto de hora después, a las 16.30 hora (14.30 GMT) los 133 cardenales menores de 80 años y por ello con derecho a voto empezarán a entrar en la Capilla Sixtina para comenzar el cónclave.



Vestidos con sus paramentos rojos, los cardenales saldrán de la Capilla Paolina cantando las letanías y se dirigirán en procesión a la Capilla Sixtina, donde entonarán el cántico ‘Vieni Creator’ y pronunciarán el juramento. Cuando todos se encuentren en la Capilla Sixtina, el maestro ceremoniero, Diego Ravelli, pronunciará la fórmula ‘extra omnes’ (todos fuera) para pedir que abandone el lugar todo aquel que no sea cardenal elector.



Actualmente el Colegio Cardenalicio está conformado por un total de 252 cardenales, de los que solo 135 tienen derecho a voto por tener menos de 80 años, pero dos de ellos no participarán en el cónclave por razones de salud.



Uno es el español Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia. Bruni no ha aclarado quiénes son los dos cardenales que faltarán a la cita. Este martes, la sexta congregación de cardenales, que regula este periodo de ‘sede vacante’ tras el fallecimiento del pontífice, reunió ya a 183 purpurados, de los que 120 eran electores.