Confirman 24 heridos por choque de trenes en Manhattan, Nueva York

La Autoridad Metropolitana de Tránsito (MTA), el Departamento de Bomberos (FDNY) y la policía confirmaron que 24 pasajeros resultaron levemente heridos por un choque de trenes en la concurrida estación de la línea 1 en la calle 96 y avenida Broadway en Manhattan que provocó un descarrilamiento parcial.

Los principales ejecutivos de las tres agencias explicaron con conferencia de prensa que gracias a que uno de los trenes se desplazaba a poca velocidad, la situación no fue peor.

El alcalde Eric Adams pidió a los pasajeros no acudir a la estación donde colisionaron los trenes.

Our team is responding to the train derailment on the 1/2/3 line at 96th street. @FDNY and @NYPDNews emergency personnel are on the ground assisting efforts. Please avoid the 96th and Broadway area if you can. https://t.co/tOpe0rOWKw pic.twitter.com/CWZ3gsWM9v