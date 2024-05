ESCUCHA ESTA NOTICIA

Las inscripciones están abiertas. El Consejo Presidencial de Transición ha iniciado el proceso para elegir un primer ministro que encabece el futuro gobierno. En un comunicado de prensa, la oficina de comunicación presidencial anunció la apertura de postulaciones para el cargo.

“La Oficina de Comunicaciones de la Presidencia informa a la ciudadanía en general y a los sectores que integran el Consejo Presidencial de Transición, a los partidos políticos así como a otras organizaciones adheridas al Acuerdo Político para una transición pacífica y ordenada del 3 de abril de 2024, en particular, que la El CPT procede a la apertura oficial de solicitudes para el puesto de Primer Ministro, como parte del establecimiento de la gobernanza de transición.

Los documentos de los candidatos se recibirán, del 13 al 17 de mayo de 2024, en sobre cerrado, en la Villa d’Accueil, ubicada en Musseau y en la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected] «, podemos leer en cuyo texto el equipo editorial obtuvo una copia.

Sin embargo, según un comunicado de prensa, la presentación de esta solicitud no está abierta a todos. “De conformidad con el artículo 6 del Acuerdo de 3 de abril de 2024, las solicitudes deberán ser presentadas por los sectores integrantes del CPT o adheridos a dicho Acuerdo. Los documentos de los candidatos deberán ir acompañados de una carta de adhesión del sector al Acuerdo en cuestión”, precisa el comunicado de prensa.

“Con referencia a los artículos 51, 52 y 52.1 del Acuerdo de 3 de abril de 2024 y teniendo en cuenta la urgencia de establecer el poder ejecutivo transitorio, los candidatos deberán comprometerse mediante escritura notarial a presentar, a más tardar treinta (30) días después de la instalación del Primer Ministro, los siguientes documentos, bajo pena de sanciones conforme a la ley: certificado policial expedido por la Dirección Central de Policía Judicial (DCPJ) o antecedentes penales expedidos por el TPI; Declaración final del impuesto sobre la renta; Certificado de Declaración de Patrimonio”, concluye el comunicado de prensa.

Instalado desde el 25 de abril de 2024, el Consejo Presidencial de Transición, resultado de la mediación de Caricom a principios de marzo, está luchando por recuperarse. El 30 de abril, el nombramiento de Edgard Leblanc, por una mayoría de 4 miembros, como presidente de la junta casi hizo descarrilar la estructura. Recientemente, todos los asesores firmaron un acuerdo para una presidencia rotatoria.

Hablando el viernes 10 de mayo en el programa Panel Magik, el ex Presidente de la República Jocelerme Privert invitó a los miembros del PC a dejar de postergar las cosas y trabajar en lo esencial. «La urgencia que debe darse este consejo es tener su propio gobierno», afirmó Jocelerme Privert, llamando a los asesores presidenciales a trabajar para establecer un gobierno funcional.

“La acción gubernamental está dirigida por el Primer Ministro y su gobierno. Ya sea un presidente electo o un consejo presidencial, hasta que no tengan un gobierno no tendrán la capacidad de dejar su huella”, advirtió el ex presidente provisional.