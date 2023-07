Email it

Ciudad de Guatemala. Los resultados electorales del pasado 25 de junio en Guatemala han sido revisados en un 54 %, a la espera de completar en las próximas horas y días las actas restantes.



Luis Gerardo Ramírez, portavoz del Tribunal Supremo Electoral, explicó a periodistas que 12 de los 22 departamentos (provincias) del país centroamericano ya han completado la revisión respectiva, sin mayores cambios en los resultados.



“Nos han manifestado algunas juntas (electorales) y algunos fiscales (electorales) que ha existido una variante mínima, en uno o dos votos. Sin embargo, esto no es oficial”, explicó el funcionario.



La revisión de los resultados fue ordenada el pasado sábado por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en una polémica decisión sin precedentes que ha sido ampliamente criticada por varios sectores en Guatemala y también por la comunidad internacional.



La resolución responde a una solicitud de nueve partidos de la política tradicional del país que alegan que antes de adjudicar los cargos se debe revisar nuevamente las actas de la votación celebrada el 25 de junio.



Sin embargo, varios analistas, políticos y expertos han advertido que la medida puede tener como objetivo demorar la oficialización de los resultados y así suspender la segunda vuelta electoral presidencial, programada para el 20 de agosto próximo.



Torres ganó en primera vuelta



Los comicios presidenciales de 25 de junio fueron ganados por la ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), seguida por el académico Bernardo Arévalo de León, de la agrupación socialdemócrata Semilla, que sorpresivamente se coló a la segunda vuelta tras arrasar en las zonas urbanas.



El tercer puesto en la carrera presidencial lo ocupó el candidato del partido oficial, Vamos, Manuel Conde Orellana, pero quedó a más de 200.000 votos de distancia de Arévalo de León.



El avance a segunda vuelta de Semilla, agrupación nacida de las manifestaciones contra la corrupción en 2015, no estaba en las encuestas divulgadas en las últimas semanas, ya que lo ubicaban en un octavo lugar en la carrera presidencial.



Mientras tanto, el Congreso quedó con mayoría de la agrupación oficialista, Vamos, con 39 legisladores, seguido de la UNE (28) y Semilla (23). El martes, la comunidad indígena guatemalteca del departamento (provincia) de Totonicapán lanzó un ultimátum al Tribunal Supremo Electoral para que avale los resultados de las elecciones del pasado 25 de junio, o iniciará movilizaciones “masivas”.