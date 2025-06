Buenos Aires. La expresidenta argentina y líder peronista, Cristina Fernández, afirmó “vamos a volver” a través de un mensaje difundido por altavoces este miércoles en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, donde también dijo que no van a poder con todo el pueblo.



“Hay algo que tienen que entender, pueden encerrarme a mí pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino”, dijo Fernández a cientos de miles de personas congregadas en las calles de la capital argentina con motivo de su condena y el inicio de su prisión domiciliaria.



Y añadió: “Vamos a volver pero con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí, con ustedes. Lo vamos a hacer porque tenemos algo que los demás no tienen, tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos patria”. Agradeció las muestras de afecto en las calles, en la puerta de su casa y en todas las ciudades argentinas donde sus seguidores la han apoyado: “Los he escuchado cantar la marcha (peronista) y el himno nacional con mucha pasión, pero lo que más me gustó fue escucharlos cantar: vamos a volver”, dijo.



En ese momento, la multitud rompió en aplausos, llantos y gritos de aliento y entonó el típico cántico peronista que remite a los años de exilio del general Juan Domingo Perón: “Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver”.



Precisamente en este 2025 se cumplen 70 años de que Perón fuera víctima de un golpe de Estado y marchara al exilio, lo que llevó a una proscripción del peronismo durante 17 años.



La voz de la exmandataria comenzó a reproducirse desde los altavoces instalados en la plaza alrededor de las 15:00 hora local. Quienes para ese entonces no habían podido ingresar a la plaza, se acercaron a escuchar el discurso desde los bares aledaños y, por un momento, la multitud permaneció en completo silencio. “El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro y por eso es que estoy presa”, dijo tras referirse al ministro de Economía, Luis Caputo, como un “impresentable” que “alquila dólares para simular que tiene reservas”.