La Habana. Cuba negó la información del diario estadounidense The Wall Street Journal que afirma que el Gobierno de la isla firmó un acuerdo con China para permitir la instalación en su territorio de un gran centro secreto de espionaje.



El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, aseguró en una declaración a los medios que se trata de “informaciones infundadas”, “calumnias” y “falacias” para justificar las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y desestabilizar la isla.



Agregó que el Gobierno cubano rechaza “toda presencia militar” en América Latina y el Caribe, incluida la estadounidense en Guantánamo. Según la información del rotativo neoyorquino, el centro permitiría interceptar comunicaciones a nivel regional. Por la instalación de esta infraestructura, de la que no se aportaron localización ni más datos, Cuba percibiría como contrapartida “miles de millones de dólares”. “Calumnias de este tipo se han fabricado con frecuencia por funcionarios de EE.UU”.