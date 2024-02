La Habana. El Gobierno de Cuba solicitó por primera vez ayuda mediante una comunicación oficial a la dirección del Programa Mundial de Alimentos (PMA) ante las dificultades del país para seguir entregando leche a los menores de 7 años.



Según confirmó el PMA a EFE, la dirección ejecutiva de este brazo de Naciones Unidas, que se define como “la mayor organización humanitaria del mundo”, recibió una comunicación oficial del Gobierno de Cuba y ya está enviando leche en polvo a la isla. “Confirmamos que el PMA ha recibido una comunicación oficial del Gobierno (cubano) que solicita apoyo para continuar la entrega mensual de 1 kilogramo de leche destinada a niñas y niños menores de 7 años en todo el país”, indicó por escrito la delegación del PMA en la isla.



El programa de la ONU, que habla de “necesidad urgente”, subraya “la importancia de esta solicitud”, especialmente en el contexto de la “profunda crisis económica que enfrenta Cuba”, algo que está impactando “significativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de la población” del país.



El Gobierno cubano no había hecho pública ni la solicitud ni los primeros aportes multilaterales, pese a que lleva semanas hablando sobre el problema.



Carta a la dirección ejecutiva



El organismo multilateral confirmó asimismo que “es primera vez que Cuba solicita apoyo emitiendo una comunicación oficial al más alto nivel de dirección del PMA”, aunque el programa tiene desde hace tiempo varios proyectos en la isla.



Según ha podido confirmar EFE de dos fuentes conocedoras de la petición, el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Mincex) envió la carta a la dirección ejecutiva del PMA en Roma a finales del año pasado.



A raíz de esa misiva, el PMA indicó que este mes logró entregar “144 toneladas métricas de leche en polvo descremada”, beneficiando a casi 48.000 niños de entre 7 meses y 3 años en Pinar del Río y La Habana. Esto supone apenas el 6 % de los menores a los que el Gobierno pretende entregar leche subvencionada.



Además, según el PMA, la solicitud cubana “no refiere ningún marco temporal explícito”, esto es, no pide apoyo por un período limitado, por lo que el organismo multilateral está buscando “movilizar recursos adicionales”. “Estamos en constante diálogo con donantes tradicionales y no tradicionales, explorando diversas opciones que faciliten tanto la donación como el financiamiento”, afirmó el PMA.



EFE ha podido confirmar que al menos dos países, uno en Europa y otro en América, han sido contactados por el PMA. Ambos están actualmente analizando sus posibilidades y no han tomado una decisión. La leche es un bien escaso desde hace años en Cuba, aunque en general los niños de hasta 7 años (y personas con dietas especiales) podían contar con una cantidad de leche en polvo al mes a través de la libreta de abastecimiento (cartilla de racionamiento), por lo que la obtenían a un precio altamente subvencionado (2.5 pesos por kilogramo, unos 21 centavos de dólar).

El país establece prioridades

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, aseguró a mediados de febrero en la televisión estatal que dado el actual desabastecimiento de leche era preciso “establecer prioridades” dentro de los grupos ya priorizados.



La ministra, aunque abordó extensamente el problema, no se refirió en ningún momento a la carta al PMA, a pesar de que para entonces el programa ya estaba entregando leche en polvo a la isla. El organismo tampoco había hecho públicas estas ayudas.