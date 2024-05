Delincuente apuñala a turista al azar en Times Square

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Agencias.- Un impactante video capturó el momento en que un delincuente en serie sacó un enorme cuchillo y apuñaló a una turista que pasaba cerca de Times Square en un horroroso ataque sin provocación.

El video del ataque del sábado por la noche muestra al hombre usando un andador para salir de Port Gourmet Deli en West 43rd y Eighth Avenue y merodeando afuera de la tienda antes de lanzarse contra una mujer desprevenida en la acera.

El atacante puede verse en el clip vistiendo una sudadera amarilla brillante bajo una chaqueta oscura y un sombrero naranja, saliendo de una tienda y sentándose afuera en su andador.

Dos mujeres pueden verse caminando hacia él cuando de repente se levanta de su asiento y saca un gran cuchillo.

Las imágenes muestran al sospechoso avanzando tambaleándose y apuñalando a una de las mujeres en el pecho.

Tres mujeres pueden verse retrocediendo del hombre, quien vuelve a sentarse afuera de la tienda con el cuchillo a la vista en su regazo.

Aproximadamente dos minutos después, las imágenes muestran a dos policías acercándose al hombre, haciendo que deje caer el cuchillo y poniéndolo bajo arresto.

El presunto atacante, Cyril Destin, de 62 años, ha sido arrestado 14 veces en los últimos 20 años, principalmente por daños criminales y allanamiento de morada, incluidos cuatro arrestos desde 2019, dijeron fuentes policiales.

Destin fue llevado a Bellevue, donde permaneció el domingo por la mañana.

Los cargos en su contra están pendientes.

Jamal Mubare, de 56 años, quien es propietario de Port of Gourmet Deli desde 1994, dijo que el sospechoso vive al otro lado de la calle en un refugio para personas sin hogar y solía entrar regularmente a su tienda para comprar cigarrillos Newport 100.

«Conozco a este tipo desde hace un año. No parece peligroso. Creo que simplemente no tomó su medicación o algo así», dijo Mubare. «Todos allí en el refugio para personas sin hogar al otro lado de la calle están locos. Todos toman medicamentos».

Mubare dijo que tuvo que dejar de vender cerveza, cigarros, papel para liar e incluso encendedores porque la gente que venía del refugio se los robaba todos.

«Me llama Bobby. Entra aquí y compra cigarrillos, Newport 100s. Ayer entró y compró un paquete de Newport 100s y pagó con un billete de USD$20. Por lo general, paga con un billete de 20 dólares. Entra y compra cigarrillos y sale afuera y se sienta en su andador. Tiene una de esas sillas que es un andador con ruedas», dijo Mubare.

Mubare dijo que el sospechoso hizo eso mismo pero supuestamente atacó a dos mujeres que habían salido de una tienda de regalos al lado.

«Sale afuera, se sienta en su andador y está fumando sus cigarrillos y luego salen las dos mujeres de la tienda de regalos y él simplemente va y ataca a una de ellas. No las conocía. Y luego simplemente se sentó como si nada hubiera pasado, no se escapó. Simplemente se quedó allí fumando un cigarrillo como si no hubiera hecho nada».

La víctima, una mujer de 46 años, también fue llevada a Bellevue, donde fue tratada por una herida de puñalada en el pecho.

Estaba en condición estable el sábado.