Miami, 13 may (EFE).- Equipos de especialistas lograron detonar este lunes una serie de explosivos en el derrumbado puente de Baltimore y, con ello, empezar a liberar el buque de carga Dalí que se hallaba atrapado desde el accidente ocurrido a fines de marzo.



Como muestran medios estadounidenses, se trataron de detonaciones en lugares estratégicos que permitieron la caída al agua de vigas del puente Francis Scott Key que se mantenían sobre el barco desde el pasado 26 de marzo, cuando impactó contra una de las columnas de la vía y provocó un accidente que causó la muerte de seis personas.



Durante la operación los 21 miembros de la tripulación del buque, que se han mantenido a bordo desde el accidente, permanecieron en la nave sin que se reporten heridos o daños, según las autoridades del Puerto de Baltimore.



La operación de este lunes es un paso adelante de cara a la habilitación de este importante paso marítimo, clave en el comercio de esta zona de EE.UU. y que quedó obstruido con la caída de un puente sobre el que transitaban a diario una media de 30.000 personas.



Las autoridades hallaron la semana pasada el cuerpo sin vida de la sexta persona desaparecida tras el derrumbe del puente, todos ellos trabajadores latinoamericanos que en el momento del accidente se hallaban reparando la calzada.



Los seis fallecidos eran inmigrantes que residían en Estados Unidos y que eran originarios de México, Honduras, El Salvador y Guatemala.



El buque de carga se ha mantenido en la escena desde el día de los hechos, pero se prevé la reanudación casi completa del importante tráfico marítimo a través de este puente.



Al menos tres canales provisionales se han habilitado para dar paso a la entrada y salida de barcos desde el puerto, y según el gobernador de Maryland, Wes Moore, a finales de este mes se habilitará un canal extra de 15 metros de profundidad y más de 200 metros de ancho.



El mes pasado el FBI informó que abrió una investigación criminal y el Gobierno de la ciudad de Baltimore demandó a la compañía propietaria, Grace Ocean Private Limited, y a la administradora, Synergy Marine PTE LTD, ambas de Singapur, por este accidente que ha producido pérdidas millonarias.



El Gobierno de esta ciudad del estado de Maryland acusa a ambas compañías de poner en el barco a una «tripulación incompetente», y reclaman un monto no especificado por daños y perjuicios. EFE