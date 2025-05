La propuesta de diálogo o cumbre que hizo el presidente Luis Abinader a los expresidentes tiene diferencias por el lugar, la forma y el fondo de esa conversación sobre el tema migratorio.



Mientras el presidente Abinader invitó a un encuentro con los exmandatarios en el Palacio Nacional, Leonel Fernández dijo que debe convocarlo el Consejo Económico y Social y no está de acuerdo con que se haga en Palacio y sugiere que se incluya a otros sectores.



Mientras, el expresidente Danilo Medina dijo que se reuniría con Abinader en la Casa Presidencial del PLD en “un encuentro directo y privado”, en lo que se distancia de la propuesta de Abinader y de Leonel. Hasta el momento, el expresidente Hipólito Mejía, también invitado, no se ha pronunciado sobre el tema de la convocatoria.



La fecha que planteó Abinader fue el próximo miércoles 14 de este mes a la una de la tarde, sin embargo, la reacción de los expresidentes Fernández y Medina de no aceptar la propuesta de asistir al Palacio Nacional, indica que el tema no fue consensuado con anterioridad.



Desde la visión de Leonel el diálogo debe ser amplio con diversos sectores sociales y para Danilo bilateral porque es más productivo.



“He recibido la carta del presidente, por lo que veo, es una invitación cordial que nos hace el presidente para asistir al Palacio Nacional el próximo miércoles, para mí lo más importante es que el presidente ha mostrado voluntad en que ese diálogo se produzca y nosotros en la FP también tenemos esa voluntad, en lo que podemos diferir es en lo relativo al método, quizás lo prudente no sería una presencia en el Palacio Nacional, porque eso sería solamente tomarse la foto”, expuso, al ser cuestionado sobre el tema.



“Es el órgano previsto en la Constitución de la República para discutir los temas sociales del país, y creo que no es una invitación para solo incluir a los expresidentes, es una iniciativa para incluir a todas las fuerzas vivas de la sociedad dominicana, ahí tiene que convocarse al sector sindical, al sector laboral, al sector profesional, a las iglesias, a la sociedad civil; entonces así es como se logra el consenso general de la nación, por consiguiente, aunque valoro el gesto, valoro la cortesía, considero, sin embargo, que el método adecuado es una convocatoria al Consejo Económico y Social amplia a todos los sectores de la vida nacional”, expuso Fernández.



Medina piensa exactamente lo contrario, que se debe dialogar en privado y entre dos.



“Considera el expresidente Danilo Medina que este formato de reuniones bilaterales es mucho más productivo y fructífero que un encuentro colectivo entre los tres expresidentes y el presidente de la República, permitiendo a ambas partes abordar a fondo los temas y compartir experiencias sobre una situación tan crucial e importante para la nación como la situación migratoria actual”, establece un comunicado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el que fija la posición de Medina.



Según el PLD, Medina comunicó su posición de inmediato y por la misma vía al presidente Abinader.



“De inmediato, el expresidente Medina hizo saber, a través de la misma vía por la que recibió la carta, su disposición de recibir al presidente Abinader en la Oficina Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), acogiendo la segunda opción planteada por el mandatario en el encuentro con los medios de “LA Semanal”, donde mencionó que el diálogo con los expresidentes podría realizarse en el Palacio Nacional o indicó su disposición de reunirse de manera particular con cada uno de ellos en la locación que sugirieran”, afirma la nota del PLD.



El presidente Abinader tramitó la invitación a los expresidentes el pasado viernes, según han confirmado tanto Fernández como Medina. Antes, el mandatario había llamado tanto al PLD como a la Fuerza del Pueblo (FP) para que respalden el pacto migratorio firmado por 27 partidos políticos en octubre de 2023 en el Palacio Nacional.



Con ese objetivo, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, envió sendas comunicaciones a los expresidentes de la República y presidentes de sus respectivas organizaciones políticas.



Tanto el PLD como la FP rechazaron el planteamiento pero se siempre han dicho que se mantienen abiertos al diálogo sobre el tema migratorio.



Los partidos de oposición coinciden en que el Gobierno invitó al diálogo luego de aplicar un paquete de medidas para combatir la migración ilegal en el país. Igualmente, han acusado al Gobierno de politizar el tema haitiano para fines políticos y mercadológico.

Plantea la necesidad de la mano de obra haitiana

El presidente Abinader invitó al diálogo entre exmandatarios al expresidente Hipólito Mejía, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el tema. Mejía es dirigente del partido de gobierno por lo que no tendría el problema político que representa el Palacio Nacional para Fernández y Medina. El exgobernante también ha dicho en varias ocasiones que los sectores de la construcción y agrícola no funcionan sin la mano de obra haitiana. “Debe regularizarse, no hay razón para que no se haga. La agricultura y la construcción no funcionan si no hay haitianos; pueden decir lo que les de la gana, pero eso es así queramos o no aceparlo”, dijo sobre el tema. El Gobierno ha aclarado que en el plan migratorio que anunció el presidente Abinader no se ha contemplado un plan de regularización de extranjeros. “La política migratoria del gobierno es clara: reducir la presencia de inmigrantes indocumentados, asegurar la frontera y hacer cumplir la ley. Seguimos aplicando las 15 medidas anunciadas por el presidente y avanzamos en la búsqueda de consenso nacional, incluyendo a los expresidentes. Nuestra política no incluye ningún plan de regularización”, aclaró el pasado domingo el vocero de la presidencia, Homero Figueroa. La explicación del funcionario ocurrió luego de que el ministro de Trabajo hizo referencia a un plan para regularizar trabajadores.