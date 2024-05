ESCUCHA ESTA NOTICIA

Agencias.- Los seguidores del expresidente Donald Trump (2017-2021), que durante todo el día mantuvieron una agresiva actitud a las puertas del juzgado en Nueva York y protagonizaron varios altercados con otros manifestantes de signo contrario, curiosamente se desinflaron al conocerse el veredicto de culpabilidad del magnate.

A lo largo del día , los simpatizantes y los oponentes habían ido llegando a un espacio que la Policía había separado escrupulosamente con vallas para que no se mezclaran, y en ningún momento llegaron a sumar más de cien personas. Los policías y los periodistas casi sumaban lo mismo que ellos.

En su mayoría, acudieron a las puertas del tribunal personas blancas, aunque se veían algunos asiáticos, latinos o negros. El tráfico fue cortado en la zona durante todo el día, y no solo el rodado, sino también el de peatones.

El personaje del día, que ya ayer se robó sus quince minutos de gloria, fue una transexual partidaria de Trump que mostró orgullosa sus pechos y los utilizó incluso para atacar a una ‘enemiga’ a la que le puso un pecho frente a ella, antes de destrozar el cartel que la otra portaba.

En general, fueron los partidarios de Trump los que estuvieron más soliviantados y gritaban con más vehemencia, pero sin llegar nunca a la violencia.

Entre sus gritos más repetidos estaban los de «fake news» -como si sus adversarios fueran periodistas- o «te vamos a deportar» -como si fueran inmigrantes-, además de «Puta justicia».

La policía, por su parte, los trató con guante de seda y se dedicó a pedirles calma.

Al conocerse el veredicto de culpabilidad, la tensión no creció, más bien al contrario: ante los tímidos vítores de los ‘anti Trump’, sus partidarios se agacharon, cabizbajos, y uno de ellos incluso se puso a llorar, declarando que «el amor no es un crimen» -en referencia al encuentro sexual de Trump, se supone- y proclamando que no le quedaba sino «encerrarse en su casa».

Otro amigo suyo seguía gritando que Trump «ya ha ganado las elecciones de 2024», pues, según él, el veredicto le dará votos.

Frente a ellos, los ‘anti Trump’ gritaban principalmente «Enciérralo, enciérralo».