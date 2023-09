Seretario general de la ONU pide al Sur global “alzar la voz para luchar por un mundo que funcione”

La Habana.- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, llamó este viernes a la “democratización” de las relaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas, para atender al Sur global, en la cumbre del Grupo de los 77 y China.



Durante el discurso inaugural, el mandatario insular recordó la importancia del grupo, que integra actualmente a 134 naciones, en un contexto de “crisis multidimensional” en el mundo.



Díaz-Canel subrayó la necesidad de “cambiar las reglas del juego” en favor de los países en vías de desarrollo que, a su juicio, son las “víctimas principales” del comercio, las finanzas internacionales y el “intercambio desigual”, además de la “brecha científica” y de la crisis climática.



Asimismo, el presidente aseguró que el actual “orden internacional” es “injusto e insostenible” y que, sin atender “esos temas”, no será posible “alcanzar el desarrollo sostenible” al que los países del G77+China tienen “derecho”.



Como ejemplo, el mandatario insular habló de las “carencias” con las que las delegaciones presentes se pueden encontrar en la isla debido a “seis décadas” de “bloqueo”, en referencia a las sanciones de EE.UU. contra Cuba.



Para Díaz-Canel, estas sanciones son parte de un “cerco reforzado” que deriva de un “injusto orden internacional” del que Cuba no es el “único” perjudicado.



“Carecemos de muchas cosas, pero nos sobran sentimientos de amistad, solidaridad y hermandad”, agregó el presidente del país anfitrión.



El G77+China es el mayor foro de concertación y diálogo en el marco de la ONU, que agrupa a toda América Latina y el Caribe -salvo México-, África, Oriente Medio y gran parte de Asia -sin Rusia-.



La cumbre, cuyo objetivo es estrechar la brecha tecnológica entre el Norte y el Sur y que lleva por lema “Los retos actuales del desarrollo: papel de la ciencia, la tecnología y la innovación”, concluirá el sábado con una nueva sesión de debate y la presentación de la declaración final. El evento, en el que participan una treintena de jefes de Estado y más de un centenar de delegaciones, supone según muchos expertos un éxito diplomático de La Habana, aunque también un enorme reto logístico y económico para la isla, en medio de una profunda crisis multidimensional.



Un mundo que funcione para todos



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, llamó al Sur a “alzar su voz para luchar por un mundo que funcione para todos” ya que considera que “los sistemas y los marcos mundiales” les están “fallando” a los países en desarrollo.



“Ahora se ven enredados en una maraña de crisis mundiales. La pobreza va en aumento y el hambre es cada vez mayor. Los precios están disparados, la deuda es exorbitante y los desastres climáticos son cada vez más frecuentes. Los sistemas y los marcos mundiales les han fallado. La conclusión está clara: el mundo le está fallando a los países en desarrollo”, aseguró.



Por eso, argumentó Guterres, es necesario el respaldo del G77+China a varias iniciativas que se están llevando a cabo en el seno de Naciones Unidas en materia de gobernanza global, cambio climático y desarrollo tecnológico.



“Para cambiar esta situación, necesitamos medidas a nivel nacional que garanticen la buena gobernanza, movilicen recursos y den prioridad al desarrollo sostenible. Y necesitamos medidas a nivel global que respeten la titularidad nacional, con miras a construir un sistema internacional que defienda los derechos humanos y vele por el interés común”, señaló.



En el ámbito del sistema multilateral reconoció que “muchas instituciones mundiales actuales” reflejan “una época pasada” y destacó la necesidad de actualizar el Consejo de Seguridad de la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.



En el área económica, pidió “justicia financiera” y “medidas urgentes” porque hay “muchos países incapaces de hacer frente al servicio de la deuda” por los efectos de la pandemia, la inflación global y “el impacto de los fenómenos climáticos extremos”.



Consideró necesario “crear un mecanismo eficaz de alivio de la deuda” rápidamente porque los cambios que actualmente se están proponiendo avanzan, “pero demasiado despacio”. “Las reformas del sistema financiero internacional están ganando terreno, pero llevarán tiempo. Y necesitamos actuar de inmediato”, agregó.



Guterres subrayó, que la ciencia, la tecnología y la innovación “pueden forjar la solidaridad” y “resolver problemas comunes”, pero que “con frecuencia exacerban las desigualdades y afianzan las divisiones”, como sucedió durante la pandemia.



“Solo una acción global puede hacer frente a estas desigualdades, garantizar una transición justa a una economía digital y asegurar que, en una nueva era tecnológica, no se deje a nadie atrás”, subrayó el secretario general de la ONU.

China defiende la cooperación sur-sur

China defendió intensificar la cooperación sur-sur para promover el desarrollo económico, pero “respetando las características” de cada país, en línea con su política de no injerencia en los asuntos internos de otras naciones.



El miembro del comité permanente del politburó del Partido Comunista de China (PCCh), Li Xi, se posicionó de esta forma al intervenir en la plenaria de la cumbre del Grupo de los 77 y China que se celebra entre este viernes y el sábado en La Habana.



“Con el apoyo mutuo confiamos en el futuro de nuestras naciones, respetando las características de cada una de ellas. Entre todos podemos apostar por la paz y el desarrollo globales”, dijo Li para cerrar su intervención.