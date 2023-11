El presidente electo de Argentina, Javier Milei, ofrece un discurso en el «búnker» electoral tras conocer los resultados que le dieron como ganador del balotaje, hoy, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El presidente electo, Javier Milei, difundió gran parte de sus propuestas económicas durante la campaña, pero desde que se conocieron los resultados del balotaje, el libertario empezó a definir el “cómo” de algunas de sus ideas.

En diferentes entrevistas con los medios, Milei habló sobre ajuste, dolarización, inflación, emisión monetaria y privatización, entre otros puntos. A continuación, las diez definiciones más importantes en materia económica, sin un orden específico:

1 – Ajuste sin gradualismo

Uno de los puntos que dejó claro Milei, fue que el ajuste fiscal anunciado en varias oportunidades, será de shock. “Vamos a hacer un muy fuerte ajuste fiscal para llegar directamente al déficit financiero cero, lo que significa que la deuda no crece más, que vamos a ser solventes intertemporalmente y que vamos a pagar la deuda”, declaró el futuro presidente.

“Fuimos muy explícitos: queremos un estado pequeño que tenga la característica de honrar sus compromisos. Con esto estoy diciendo: voy a hacer el ajuste fiscal para pagar la deuda”, señaló Milei.

Asimismo, aclaró que el plan no es cortar lo que se considera el “gasto político”, sino “las partidas donde roba la política”. En este sentido, citó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que habla sobre ineficiencia del gasto público. “La Argentina tiene ineficiencia de 7,5 puntos y un déficit financiero de 5 puntos”, remarcó.

2 – Medidas contra la inflación

El plan de Milei para bajar la inflación es frenar la emisión monetaria del Banco Central (BCRA), pero anticipó que no será solucionable en el corto plazo. “La política monetaria tiene un rezago de entre 18 y 24 meses. Aún cuando cortaras hoy la emisión, la inflación va a empezar a bajar entre 18 y 24 meses. La convertibilidad tardó 20 meses, fue el programa fiscal más exitoso de la historia”, dijo.

Por otro lado, Milei sostuvo que “la hiperinflación está plantada”, en referencia al escenario monetario que heredará del gobierno de Alberto Fernández, con su ex adversario, Sergio Massa, como ministro de Economía.

No obstante, aseguró que hay tiempo para acomodar la Macro. “Las bombas que dejaron, confío en que las podemos desactivar”, señaló

3 – Dolarización

Otro de los ejes de campaña de Milei fue la dolarización y durante sus primeras horas como presidente electo, se encargó de ratificarla y dar algunas definiciones en ese sentido. “La convertibilidad, que es el plan más parecido al programa que tenemos diseñado, recibió de (Raúl) Alfonsín un salario de 180 dólares y lo llevó a 1.800. Hoy tenemos un salario promedio de 300 dólares y si logramos el resultado de la convertibilidad podríamos tener un salario seis veces más grande”, comentó.

Milei negó que el poder adquisitivo vaya a bajar con la dolarización de la economía. EFE

Milei estimó que “la dolarización se podrá instrumentar en un año” y se mostró optimista por la reacción de los mercados. “Si con las declaraciones sobre cuál es nuestro rumbo ya tuvimos esta respuesta del mercado, imaginate cuando se empiecen a ver los resultados fiscales”, planteó.

4 – Derecho de propiedad

Analizando la situación del Banco Central y el alto volumen de Leliq que se encuentran en posesión de los inversores, Milei desmintió que se vaya a implementar un nuevo plan Bonex.

“Se van a respetar a rajatabla los derechos de propiedad. El problema de las Leliq lo vamos a arreglar con una solución de mercado, sin plan Bonex”, aseguró.

Además, el futuro mandatario nacional consideró que la suba de los títulos públicos y las acciones argentinas en el exterior reflejan que hay confianza sobre la propuesta.

5 – Baja de impuestos

Javier Milei adelantó que el 11 de diciembre ingresará “un paquete de reformas” que permitirán hacer el ajuste fiscal y, aunque no dio demasiados detalles, confirmó que una vez concluida esa etapa, vendrá “una baja de impuestos”.

Sí había dado algunas pistas durante el último debate previo a las elecciones. En ese momento, habló de un programa de menos impuestos y reducción de regulaciones, apuntando principalmente al mercado laboral. No precisó en qué puntos bajaría la carga tributaria, pero adelantó que buscará una modernización del mercado laboral, yendo a un sistema de seguros de desempleo como el que implemente la Uocra (Unión Obrera de la Construcción). Esto, aseguró, para ser competitivos en el plano laboral. “Una vez que uno es competitivo, recién ahí puede abrir la economía”, explicó.

6 – Coparticipación

En una entrevista para Neura Media con el periodista Alejandro Fantino, descartó completamente una modificación del sistema de coparticipación y argumentó que un cambio en el esquema de reparto de los fondos coparticipables no estará a su alcance.

“Me sorprende que hagan esa pregunta. Para modificar la coparticipación, en el Senado tiene que haber unanimidad. No deberían tener miedo. No podría modificarla yo. La constitución del 94, además, exigía tener una nueva ley de coparticipación con ciertas características y dicha ley hoy no está”, subrayó.

7 – Ley de Alquileres

En medio de un mercado de alquileres tradicionales en crisis generalizada y casi sin oferta, el presidente electo, Javier Milei, aseguró que planea derogar la actual Ley de Alquileres que se reformó hace poco en el Congreso.

“Lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño. Terminó perjudicando a aquellos que pretendía proteger”, aseguró.

El próximo presidente argentino se mostró a favor de un sistema de libre mercado en el que propietarios e inquilinos acuerden los términos del contrato.

8 – Privatizaciones

Una de las primeras declaraciones de Javier Milei como presidente electo se centró en su intención de privatizar al menos cinco empresas públicas.

“Nosotros consideramos que la Televisión Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló de nuestro espacio se hizo de una manera muy negativa, abonando la campaña sucia, la campaña del miedo. No adhiero a esas prácticas de tener un Ministerio de Propaganda encubierto: tiene que ser privatizado. Lo mismo con Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado”, especificó.

De igual manera, mencionó a la agencia Télam, YPF y Aerolíneas Argentinas.

9 – Cierre del Banco Central

Lo dijo muchas veces y lo ratificó luego del balotaje. Milei, buscará cerrar las puertas del BCRA. “Cerrar el Banco Central es una consigna de índole moral porque para nosotros robar está mal”, declaró.

“Dolarizar es la moneda en la que lo hacés, pero el eje central es cerrar el BCRA, después la moneda será la que elijan los argentinos libremente. En el fondo querés dolarizar para sacarte de encima el Banco Central”, agregó.

10 – Cepo al dólar

Javier Milei señaló que uno de los objetivos de su gobierno será eliminar el cepo cambiario, una medida que va de la mano por supuesto con la dolarización de la economía. No obstante, aseguró que ponerle fin a las restricciones llevará tiempo y no será sencillo.

“Primero hay que arreglar el problema de las Leliq. Si no lo hacés, y abrís el cepo, te vas a una hiperinflación. Nosotros tenemos un claro plan de cómo resolverlo, así que en ese sentido estamos confiados y a partir de ahí liberar el cepo también implica liberar la actividad, el empleo y que se empiece a recomponer el equilibrio de la economía”, afirmó.

“Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si no resolvés el problema que tenés en el Banco Central, la sombra de la hiperinflación te va a perseguir en todo momento. Es una pieza de relojería y no tenemos lugar para el error”, reconoció Milei.