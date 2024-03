Puerto Principe. Dominique Dupuy, representante de la coalición RED/EDE y Compromis Historique , dimitió este domingo del Consejo Presidencial de Transición de Haití debido a los comentarios sexistas y machistas vertidos contra ella por actores y sectores políticos del país en las redes sociales.



«Además de ataques políticos infundados contra mi persona y amenazas contra mi vida, mi participación como única mujer joven en medio de 8 hombres, se enfrenta a obstáculos que algunos actores han decidido crear», afirmó Dupuy en un video.



Rechazó esas demandas legales relacionadas con su supuesta prematura juventud, y que se basan en la Constitución enmendada de 1987 a pesar de que el proceso de transición no entra dentro del marco constitucional, y consideró que el debate sobre su edad no debe retrasar el proceso.



“El pueblo haitiano lleva demasiado tiempo esperando resultados”, declaró, desmintiendo los rumores de que no era haitiana y señalando que nació en el país hace 34 años.



Afirmó que, desde niña, sus padres y profesores le inculcaron el sentido de la responsabilidad cívica.

«Me enseñaron que debo servir a mi país, igual que mi bisabuelo Alexis Dupuy sirvió junto a Jean Jacques Desssalines (padre fundador de la nación) desde 1804”, dijo.



Dupuy, embajadora delegada de su país ante la Organización de las Naciones nidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), recordó que ha prestado sus servicios en su ciudad natal, Cabo Haitiano, en asociaciones del sector privado, en organizaciones relacionadas con el turismo y en grupos de educación y cultura.



Haití bajo nuevo ataque de pandillas



Ayer, Puerto Príncipe amaneció bajo una intensa lluvia de disparos. Medios locales como Radio Télé Métronome y Le Nouvelliste reportan que, desde tempranas horas, ráfagas de armas automáticas se escuchaban en el centro de la ciudad, específicamente en Clercine y en Tabarre.



Asimismo, hombres armados, pertenecientes a bandas, atacaron a las 5:00 de la madrugada la base de la Brigada Departamental de Operación e Intervención (BOID), ubicada en Fort-National.



La policía respondió e hizo retroceder a los matones, quienes quemaron varias casas a su paso y se atrincheraron para impedir el ingreso de refuerzos policiales en la zona.



Métronome precisa que, en Tabarre, “los bandidos atacaron las instalaciones del BIM y la comisaría”.



Francia anuncia vuelos para repatriar franceses



El Gobierno de Francia anunció vuelos especiales para permitir la salida de Haití de los franceses “más vulnerables”, tras la suspensión de las conexiones aéreas comerciales, en medio del caos en esa nación. Entre tanto, la crisis humanitaria y de violencia sigue aumentando, pese a la expectativa por la formación de un Consejo de Transición, que sufrió una fractura luego de que la única mujer que participaba en ese organismo renunciara.