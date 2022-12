NUEVA YORK.-Dominicanos en New York entre ellos profesionales, empresarios, políticos quisqueyanos, oficiales electos, comerciantes, comunitarios, deportivos y religiosos, entre otros, demandaron del Gobierno de los Estados Unidos investigar de donde salen los ataques a la República Dominicana, siendo el país caribeño su tradicional amigo.

Una comisión encabezada por el doctor Rafael Lantigua e integrada por Radhames Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA); el dirigente comunitario Tirso Piña; y Manny Burgos, presidente de la Asociación de Puertoplateños en USA, leyeron y entregaron un amplio documento firmado por representantes de los diferentes sectores, donde exponen sus quejas ante los ataques.

El encuentro se efectuó este miércoles en los salones de Alianza Dominicana, ubicada en el 530 W de la calle 166, esquina avenida Audubon, en el Alto Manhattan.

“Como dominicanos que vivimos en territorio estadounidense, que aportamos a la vida de esta nación, exigimos respeto a nuestra querida patria, a esa que tiene el gentilicio que nos dio Juan Pablo Duarte”, precisó el reconocido galeno.

«Advertimos a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, Congreso y a los líderes de USA, que deben respetar la soberanía de RD de la misma manera que los dominicanos respetamos la de todos los países».

«Que cese de inmediato la campaña de desinformación destinada a dañar nuestro país, una nación que recibe con los brazos abiertos a inmigrantes de distintas nacionalidades, y demandamos una investigación seria del Gobierno de Estados Unidos destinada a identificar y castigar a los responsables de la adopción de las medidas desafortunadas en perjuicio del país».

«Asimismo, que la comunidad internacional acoja el llamado de ayuda realizado por el primer ministro de Haití y su gabinete para neutralizar las pandillas que han convertido la vida de nuestro hermano país en un infierno”, precisó Lantigua.

El documento explica que los mismos sectores interesados en trastornar las buenas relaciones que han existido entre RD y EE. UU., desarrollan la campaña internacional denunciando supuestos maltratos que sufren en muchos ámbitos los migrantes haitianos, como la supuesta deportación de mujeres haitianas embarazadas y niños.

“Se ha llegado al extremo de que la embajada de EUA en la RD informó recientemente sobre un supuesto retraso de viajeros basados en su color de piel, sabiendo que la población de nuestro país es mayoritariamente negra y mestiza”, agregan.

Lantigua advirtió que desde 1844 los dominicanos decidieron defender su soberanía. “En el 16 y el 65 la defendimos con las armas en las manos, no es necesario hacerlo con armas en este momento, vamos a hacerlo con nuestras plumas, ideales, inteligencia y cerebro”.

Entre los firmantes del documento figuran Carlos Feliz (PLD), Neftalí Fuerte (PRM), Luis Meléndez (País Posible), Daniel Domínguez (APD), Nelson Ureña (PCR), Víctor Senise (DxC), Sammy Ravelo por Dominican Veteran of América.

Además, Zenaida Méndez por National Dominican Women Caucus; Eleazar Bueno por The Camber of Commerse of Washington Heights & Inwood; German Ramírez, de Todos Somos RD; Rafael Vancamper, del Instituto Duartiano de USA; Felipe Febles, de La Gran Parada Dominicana de El Bronx; Vicente Trinidad, de Latinos Americanos Unidos Inc.

Asimismo, Manuel Peralta por el Comité Altagracianos USA (CAUSA); Cirilo Moronta por la Fundación 809; Elida Almonte por Dominican USA Chamber of Comerce; José Ortís por la Fundación Hermanos Ortíz; Manny Burgos, del Comité Provincial de Puertoplateño USA; Carmen Luis, de la Asociación de Chiringueros en USA, entre otros.