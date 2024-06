ESCUCHA ESTA NOTICIA

El ex presidente estadounidense Donald Trump aseguró en una entrevista emitida este domingo en Fox News que no tiene miedo a una sentencia de arresto domiciliario o libertad condicional, tras haber sido declarado culpable de 34 delitos de falsificación documental para ocultar pagos a la ex actriz porno Stormy Daniels por su silencio.

“Estoy bien con lo que sea”, dijo el magnate republicano.

El presidente fue entrevistado durante más de una hora para el programa matinal Fox and Friends y aseguró que no tiene miedo a la sentencia que leerá el próximo 11 de julio el juez neoyorquino Juan Merchan, después de que el jueves un jurado popular le declarara culpable de todo los cargos de falsificación de documentos mercantiles en 2016 con la intención de influenciar el proceso electoral que le llevó a la Casa Blanca.

”Esta gente está enferma; está transtornada. Hablamos del enemigo exterior y del enemigo interno. Tienes China o Rusia, pero si eres un presidente inteligente se les puede manejar fácilmente. Pero el enemigo interior está haciendo mucho daño a nuestro país. Quieren fronteras abiertas, altos tipos de interés y cuadruplicar los impuestos”, aseguró Trump, que será sentenciado pocos días antes ser confirmado como candidato presidencial republicano en la convención de su partido.

”El partido republicanos tiene que mantenerse junto en este caso. Han visto lo que es la instrumentalización del Departamento de Justicia y del FBI. Eso viene desde Washington”, aseguró Trump durante la entrevista que se grabó el sábado, día en el que además se dio un baño de multitudes en un combate de UFC en Nueva Jersey.

”Esta instrumentalización es algo muy peligroso. Nunca lo hemos tenido en nuestro país. Sucede en otros países, en países sudamericanos”, señaló.

A la pregunta de qué mensaje tiene para los hispanos de Estados Unidos que consideran que el país está sufriendo los problemas de independencia judicial que experimentan las naciones que dejaron detrás, Trump respondió que los hispanos le respaldan y le entienden.

”Son buena gente; emprendedora y con gran energía. (A los hispanos) siempre les he gustado y a mi siempre me han gustado. He tenido buenos resultados con ellos. En 2016, gané todo la frontera de Texas (con México)”, aseguró.

El ex presidente republicano ganó algunos condados fronterizos con México que solían votar demócrata, pero la frontera texana votó mayoritariamente por la demócrata Hillary Clinton.

La encuestas electorales este año sugieren que Trump está ganando apoyos entre los hispanos frente al presidente demócrata Joe Biden. Los hispanos tradicionalmente ha votado mayoritariamente demócrata, especialmente cuando Barack Obama era candidato.