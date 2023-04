Email it

Miami. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump pidió a los legisladores republicanos en el Congreso que reduzcan los fondos destinados al Departamento de Justicia de EE.UU. y al FBI, después de haber sido acusado en Nueva York de 34 cargos de falsificación de registros mercantiles.



Los republicanos en el Congreso deben dejar de financiar al DOJ (Departamento de Justicia) y al FBI hasta que entren en razón. Los demócratas han armado completamente a las fuerzas de la ley en nuestro país y están utilizando perversamente este abuso de poder para interferir en nuestras elecciones, ya bajo asedio”, dijo Trump en su red social Truth.



El expresidente recurrió a su red social para reaccionar después de una jornada de martes en la que tras declarar en Nueva York aseguró, ya de vuelta en Florida, que EE.UU. “se está yendo al infierno” y que nunca pensó que “algo así ocurriría”, en referencia a un hecho inédito en los 245 años de Historia de este país como nación independiente.



Trump fue acusado por presuntamente haber orquestado una trama legal para pagar el silencio de tres personas que podían perjudicar su campaña para la Presidencia en 2016, incluida la actriz porno Stormy Daniels, según explicó el fiscal Alvin Bragg tras la imputación.



El expresidente dijo en su red social que “casi todos los analistas legales y políticos han dicho que la acusación injusta y moralmente repugnante presentada contra mí ayer no tiene mérito -legal-, y ni siquiera es un caso. No hubo delito y, de todos modos, el Estatuto de Limitaciones ha sido violado durante muchos años”.



La propuesta de Trump, de ser respaldada por su partido, significaría un cambio en la política de los republicanos, que en el pasado han apoyado una sólida financiación tanto del Departamento de Justicia como del FBI, además de criticar las propuestas de reducir fondos para esas agencias.



“Tremendo espíritu”



Trump indicó en su red social que los demócratas han armado el sistema de leyes “como nunca antes se había visto Estados Unidos”, pero que el pueblo, sin embargo, “ve lo que está pasando y no permitirá que continúe” algo así.



Las declaraciones de Trump, que luchará por la nominación republicana para las elecciones de EE.UU. de noviembre de 2024, concluyeron con la frase “tremendo espíritu, ahora mismo, en el Partido Republicano”.



Mientras fue presidente (2017-2021), Trump respaldó aumentos del gasto para el Departamento de Justicia y de hecho se incrementó en cerca de un 4 % durante su mandato.

Expresidente se siente un hombre perseguido

El fiscal de Manhattan Alvin Bragg acusó a Trump por presuntamente haber orquestado una trama legal para pagar el silencio de tres personas que podían perjudicar su campaña para la Presidencia en 2016, incluida Daniels. En la declaración pública en su residencia del sur de Florida, Trump se presentó como alguien a quien han estado persiguiendo desde que llegó a la presidencia en 2017, pasando revista a todas las investigaciones que le han abierto.