Quito. El escrutinio de votos de las elecciones presidenciales de Ecuador se encuentra en la recta final tras cinco días de conteo que confirma una segunda vuelta entre el presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González.



Con el escrutinio al 99.74 %, Noboa permanece en primer lugar con el 44.16 % de los votos frente al 43.99 % de González, lo que significa una diferencia de apenas 17,000 votos entre ambos.



Cerca del 90 % de los votos se ha concentrado en los dos principales favoritos dentro de una contienda donde había dieciséis candidatos presidenciales, de los que doce de ellos no han llegado a sacar ni un 1 % de los votos.



Apenas quedan 41 actas a revisar por presentar observaciones y otras 67 todavía no han logrado ser procesadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al proceder de zonas de difícil acceso.



El procesamiento de actas ya concluyó en 21 de las 24 provincias del país, según informó este mismo viernes el CNE, cuyo pleno instaló la audiencia de escrutinio que culminará con la proclamación de los resultados, una vez que estén todos los votos contabilizados.



El proceso de escrutinio ha sido objeto de críticas tanto por parte de Noboa, candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) como de González, candidata de la Revolución Ciudadana, el movimiento que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).



Ambos han denunciado “irregularidades” e “inconsistencias”, algo que no ha sido avalado por las principales misiones de observación internacional que siguieron el proceso electoral. Tanto la Unión Europea (UE) como la Organización de Estados Americanos (OEA), que desplegaron entre los dos organismos unos 200 observadores en Ecuador, han coincidido en señalar que los comicios fueron transparentes.