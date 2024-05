Washington. Estados Unidos aseguró este miércoles que confía en que Kenia tiene claras las normas de actuación en el inminente despliegue de una fuerza de seguridad en Haití y que su labor será puramente de apoyo a la gobernabilidad del país, sumido en una oleada de violencia de bandas armadas y desgobierno.



“En lo que se refiere a si Kenia entiende la esencia de la operación, creo que así es y que los pasos necesarios para el despliegue se completarán en un futuro no muy distante”, aseguró en una rueda de prensa Jake Sullivan, asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.



Kenia se ha comprometido a liderar una fuerza multinacional de apoyo a la seguridad en Haití para acabar con la violencia de las bandas armadas y devolver control al Estado de parte del país, sumido desde hace más de una década en una espiral de violencia, pobreza y desintegración de la gobernabilidad.



“La fuerza multinacional de apoyo a la seguridad es precisamente eso: una misión de apoyo a la instituciones del Estado de Haití y no un reemplazo. Esa es la proposición central detrás de esto y es lo que van a hacer”, explicó Sullivan.



La misión es el resultado de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuenta con el apoyo financiero de Estados Unidos y estará supeditada al control de la Policía Nacional de Haití.



Se espera que este jueves, cuando comienza en Washington la visita de Estado del presidente keniano, William Ruto, el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo den detalles sobre el despliegue de fuerzas de seguridad del país africano a Haití, previsto para esta misma semana, pero que acumula retrasos.



Se preveía que Ruto y Biden harían coincidir sus reuniones en la Casa Blanca con el anuncio del despliegue de una avanzadilla de unos 200 agentes a Puerto Príncipe.



La llegada de vehículos blindados y helicópteros pertrechados para la evacuación médica está retrasando el despliegue, al tiempo que Nairobi aún debe entregar por escrito al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sus normas de interacción con la Policía Nacional de Haití. Sullivan señaló que esa formalidad se completará pronto, pero no especificó fechas, aunque seguramente la parte más esencial del despliegue no se dará hasta junio.



Consejo Nacional de Seguridad



El Consejo Presidencial de Transición de Haití anunció que celebró una reunión para crear el Consejo Nacional de Seguridad, a la que asistieron expertos nacionales, profesionales del país residentes en el exterior y otras personalidades.



Este Consejo Nacional de Seguridad es “responsable de definir y supervisar las disposiciones relativas a la asistencia internacional en materia de seguridad”. Esto es conforme a la Resolución 2699 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta misión se llevará a cabo en estrecha consulta con todos los actores implicados, así como con expertos nacionales e internacionales, subraya el Consejo Presidencial de Transición en un comunicado.



Según el Consejo, el principal objetivo de la reunión era definir una “respuesta eficaz” a los diversos aspectos de la crisis de seguridad a la que se enfrenta el país.



Asimismo, reafirmó su compromiso de trabajar con todos los socios internacionales para “garantizar la seguridad y la estabilidad del país”. l

Prorrogan el toque de queda por siete días más

El Gobierno interino de Haití anunció este miércoles que prorroga siete días más el toque de queda en el departamento del Oeste, donde se encuentra la capital y donde rige también el estado de emergencia para intentar frenar la violencia.



Según una comunicación firmada por el primer ministro interino Michel Patrick Boisvert, el toque de queda se mantendrá desde este miércoles 22 de mayo hasta el martes día 28, entre las 22:00 y las 05:00 hora local (02:00 – 09:00 hora GMT). “Esta medida no se aplica a las fuerzas del orden de servicio, los bomberos, los equipos de ambulancias, el personal sanitario y los periodistas debidamente identificados”.