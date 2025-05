Washington. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció que Estados Unidos y Ucrania firmaron un acuerdo sobre un “fondo de inversión para la reconstrucción”, después de semanas de negociaciones sobre el acceso a los recursos naturales ucranianos.



“En reconocimiento del importante apoyo financiero y material que el pueblo de Estados Unidos ha proporcionado a la defensa de Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia, esta asociación económica posiciona a nuestros dos países para colaborar e invertir juntos con el fin de garantizar que nuestros activos, talentos y capacidades mutuos puedan acelerar la recuperación económica de Ucrania”, afirma el comunicado, que no da detalles del contenido.



“Gracias a los incansables esfuerzos del presidente Trump para garantizar una paz duradera, me complace anunciar la firma hoy del histórico acuerdo de asociación económica entre Estados Unidos y Ucrania por el que se establece el Fondo de Inversión para la Reconstrucción Estados Unidos-Ucrania”, señala el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en el comunicado.



“Como ha dicho el Presidente, Estados Unidos está comprometido a ayudar a facilitar el final de esta guerra cruel y sin sentido. Este acuerdo señala claramente a Rusia que la Administración Trump está comprometida con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo”, añade.



“El presidente Trump imaginó esta asociación entre el pueblo estadounidense y el pueblo ucraniano para mostrar el compromiso de ambas partes con la paz duradera y la prosperidad en Ucrania. Y para ser claros, no se permitirá que ningún Estado o persona que haya financiado o suministrado a la maquinaria de guerra rusa se beneficie de la reconstrucción de Ucrania”.



De acuerdo con medios como The Washington Post y Bloomberg, que citaron a fuentes oficiales, el acuerdo permitirá establecer inversiones conjuntas en las áreas de minerales, petróleo, gas y otros recursos naturales de Ucrania.



“Junto con Estados Unidos, estamos creando el Fondo que atraerá la inversión mundial a nuestro país”, confirmó en X la viceprimera ministra ucraniana Yulia Svyrydenko.



El acuerdo no afecta a Europa, asegura Svyrydenko



Svyrydenko detalló que el acuerdo con Estados Unidos financia proyectos “minerales y de petróleo y gas y que “la plena propiedad y el control siguen siendo de Ucrania. Todos los recursos de nuestro territorio y de las aguas territoriales pertenecen a Ucrania”.



También dijo que “es el Estado ucraniano el que determina qué y dónde extraer. El subsuelo sigue siendo propiedad ucraniana: así se establece claramente en el Acuerdo”.



Según la viceprimera ministra, bajo el pacto habrá una “asociación igualitaria. El Fondo está estructurado al 5 0%. Será gestionado conjuntamente por Ucrania y Estados Unidos. Ninguna de las partes tendrá un voto dominante, lo que refleja la asociación igualitaria entre nuestras dos naciones”.



Asimismo, “el acuerdo no altera los procesos de privatización ni la gestión de las empresas estatales: seguirán siendo ucranianas. Empresas como Ukrnafta y Energoatom seguirán siendo propiedad del Estado”.



El pacto, indicó, “no incluye cláusulas relativas a ninguna obligación de deuda ucraniana con Estados Unidos. Su aplicación permite a ambos países ampliar su potencial económico mediante la cooperación y la inversión en pie de igualdad”.

Acuerdo firmado respeta constitución ucraniana

Un aspecto clave, por el cual el presidente ucraniano Volodimir Zelensky se negaba a firmar el acuerdo como estaba planteado antes, tiene que ver con que podría considerarse violatorio de las reglas de la Unión Europea, a la que Ucrania busca sumarse.



En ese sentido, Svyrydenko dijo que el acuerdo firmado “respeta la Constitución y mantiene el rumbo de Ucrania hacia la integración europea”.



El fondo, explicó, “se financiará exclusivamente con nuevass licencias. Concretamente, el 50% de los ingresos procedentes de nuevas licencias en el campo de los materiales críticos, el petróleo y el gas -generados tras la creación del Fondo- se destinarán a él”.



El acuerdo aún debe ser sometido al Parlamento ucraniano para su ratificación.