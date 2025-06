Ciudad de Panamá, 16 jun (EFE).- La situación de Haití “se ha deteriorado enormemente” y el aumento de los desplazados internos, que ya representan alrededor del 10 % de la población, agrava la crisis alimentaria en un país donde se calcula que más de la mitad de sus 11 millones de habitantes tiene problemas para acceder a comida, afirma el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

“Realmente la situación se ha deteriorado enormemente” en Haití, dice a EFE la directora regional para América Latina y el Caribe del PMA, Lola Castro, que tilda de “punto grave el incremento enorme de desplazados internos”, un fenómeno derivado primordialmente de la violencia de las pandillas.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó la semana pasada que hay 1,3 millones de desplazados internos en Haití, afirma la representante del PMA, para luego destacar que “cuando un décimo de la población ya está desplazado, no está en su hogar y no puede producir, tenemos un grave problema”.

Miles de ellos están en “centros de desplazados”, donde hay hacinamiento, “la gente duerme en el suelo, no hay agua, no hay comida, no hay un baño”, describe Castro, quien recientemente visitó Haití.

“De hecho, en estos centros de desplazados es donde encontramos a 8.500 personas en situación catastrófica en Puerto Príncipe, es decir, a punto de tener hambre si no los alcanzamos con frecuencia”, asegura.

Pero “hay 2,1 millones de personas en inseguridad alimentaria acelerada en Haití”, y las cifras “serían mucho mayores si el PMA no hubiera alcanzado a 2 millones de personas el año pasado”, agrega la alta funcionaria del ente de la ONU.

Haití y otros 12 países enfrentan el riesgo de hambrunas

Haití es uno de los 13 países del mundo – y el único de América Latina y el Caribe – incluidos en un informe del PMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que advierte de un probable empeoramiento de la inseguridad alimentaria aguda, por lo que han emitido una “alerta temprana para la acción humanitaria urgente”.

“Lo que vemos en estos países es que el conflicto (interno), la crisis climática, unido a las distorsiones económicas que estos crean y también la inflación de alimentos, etc., han creado una situación en la que hay millones de personas que están en inseguridad alimentaria severa o grave”.

“Y hay también datos de que personas están ya en situación catastrófica, lo que significa que si esto continúa como va, si no continuamos teniendo acceso a estas personas con ayuda humanitaria o si no conseguimos acciones anticipadas cuando lleguen los choques climáticos, va a haber un aumento mucho mayor del número de personas que no pueden mantenerse por sí mismas, pero lo que es peor, va a haber hambrunas”, alerta Castro.

Temporada de huracanes y sequía de fondos en Haití

En el caso haitiano, hay una preocupación porque dado el contexto del país y frente al inicio de la temporada de huracanes, el PMA carece ahora “de comida preposicionada en la isla para, si hay un huracán, poder asistir rápidamente a las personas”.

Además, el PMA registra en Haití “un déficit de 46 millones de dólares para los próximos seis meses”, de los cuales “20 millones son urgentes porque hasta julio (próximo) tenemos comida”.

“A partir de julio nos quedamos sin comida para todos esos desplazados, para todos los niños y niñas” que atiende el PMA, reafirma Castro, y apela a la acción de los donantes privados para paliar la situación financiera.

Acciones frente a la crisis

Para resolver la situación, el PMA trabaja “intensamente con el gobierno, con la sociedad civil y con los donantes a ver si conseguimos más recursos, incluyendo para hacer compras locales”.

“Más compras locales, porque hay zonas productivas donde todavía trabajamos y eso hay que mantenerlo. Segundo, tener alimentación escolar, que atrae a los niños a las escuelas. El PMA ha trabajado con aproximadamente 550.000 niños todos los días para hacer un plato de comida, la alimentación escolar”, destaca Castro.

Una tercera medida es “apoyar a los desplazados internos y prevenir la época de huracanes. Tenemos que prevenir”, concluye. EFE