¿El Black Friday tiene su origen en el tráfico de esclavos?

Email it

En Estados Unidos y otras partes del mundo esperan el Black Friday (Viernes Negro), celebrado el último viernes de noviembre, para aprovechar las ofertas y rebajas en productos y servicios como antesala a a las compras navideñas.

Aunque el Black Friday nació en Estados Unidos, la «tradición» se ha expandido a otros países. Tiendas y negocios tanto físicos como en línea lanzan atractivas promociones o rebajan los precios de sus productos o servicios por el fin de temporada. Y generalmente suele ser un éxito, pues los clientes no dejan pasar estas oportunidades.

¿El tradicional Black Friday nació a raíz de la esclavitud?

No obstante, en redes sociales muchos difunden que tiene un trágico origen.

Desde hace varios años ha circulado la versión de que el Black Friday tiene su origen en la terrible venta de esclavos en Estados Unidos, quienes supuestamente eran «ofertados con descuentos» el último viernes de noviembre. Sin embargo, The Huffington Post destaca que se trata de una creencia desmentida.

Hay una imagen que se vuelve viral en estas fechas cuando se acerca la fecha. De ella se dice que el Black Friday nació debido a la venta de esclavos en 1904. Sin embargo, vale la pena aclarar que en Estados Unidos la esclavitud se abolió en 1865 tras la aprobación de la Decimotercera Enmienda a la Constitución, esto es cuatro décadas antes de la fecha que precisa la foto con información falsa.

Entonces, ¿cuál es el verdadero origen de la celebración?

Aunque hay varias hipótesis sobre el verdadero origen del Black Friday, hay dos que son las más acertadas, según National Geographic. La primera de ellas es que el 24 de septiembre de 1869 dos agentes de bolsa de Wall Street, Jay Gould y Jim Fisk, trataron de acaparar todo el mercado de oro en Estados Unidos con el apoyo del político Boss Tweed.

Sin embargo, su plan fracasó porque ese viernes se desplomó el precio del oro y se arruinó la inversión de muchas personas en la bolsa. En consecuencia se le «bautizó» a esa fatídica jornada financiera como «Black Friday».

La otra hipótesis sobre el inicio del llamado Viernes Negro data de 1961. Un sábado después de Acción de Gracias en Filadelfia se pautó encuentro de futbol americano entre el Ejército y la Marina. Ese viernes, miles de personas abarrotaron las tiendas de dicha ciudad de Pensilvania. Principalmente para hacer sus compras navideñas y después ir al partido el día siguiente.

Ese día la avalancha de compradores generó caos y las tiendas trabajaron extremas jornadas. Asimismo, los policías, que trabajaron para contener a la gente que se daba cita en los establecimientos, así como el tráfico que se generó en las calles. Los comerciantes y uniformados de Filadelfia aprovecharon el furor y lo llamaron -en tono burlón- Black Friday.

Sin embargo, el término como tal se popularizó hasta 1975, cuando el 19 de noviembre The New York Times utilizó las palabras Black Friday para referirse al abundante caos vial en la llamada ciudad de los rascacielos tras el Día de Acción de Gracias. Aunque su momento cumbre llegó en 2003, cuando Sears y Walmart lanzaron atractivos descuentos, pero no fue sino ocho años después, que prácticamente todas las cadenas comerciales de Estados Unidos se sumaron a esta dinámica, precisa el Huffington Post.