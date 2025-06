Bogotá. El estado de salud del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay es de “máxima gravedad” y pronóstico “reservado”, informó la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde el político fue operado el sábado de las graves heridas que sufrió en un atentado.



“Terminados los procedimientos, neuroquirúrgico y en muslo izquierdo, se trasladó a cuidados intensivos para su estabilización postoperatoria. El estado reviste la máxima gravedad y el pronóstico es reservado”, manifestó la Santa Fe en el segundo parte médico que emite sobre Uribe Turbay, de 39 años.



El senador, que forma parte del partido uribista de derecha Centro Democrático, recibió el sábado dos impactos de bala disparados por un hombre que estaba entre un grupo de seguidores que escuchaba un discurso suyo en un acto político en un parque de Modelia, barrio de la localidad de Fontibón, en el oeste de la capital colombiana.



De inmediato fue socorrido por quienes estaban en el lugar y, tras ser estabilizado en la Clínica Medicentro, donde recibió los primeros auxilios, fue conducido en ambulancia a la Fundación Santa Fe, uno de los centros médicos más prestigiosos del país.



La Santa Fe agregó en su boletín que, “bajo la autorización de la familia”, informa que Uribe Turbay “ingresó en estado crítico al servicio de urgencias la noche de ayer” y “realizadas todas las evaluaciones por diversas especialidades, se llevó a cirugía de manera inmediata para realizar el control inicial de daños”.



Tras concluir la cirugía que duró aproximadamente cuatro horas, la esposa del político, María Claudia Tarazona, dijo a personas cercanas: “Miguel salió de la cirugía, lo logró”, pero su estado sigue siendo crítico.



Tarazona, que utilizó la cuenta de X de su esposo para pedir oraciones porque Uribe Turbay “está luchando en estos momentos por su vida”, agradeció hoy en otro mensaje “la solidaridad de todos”. “Le he pedido a la Fundación Santa Fe que sean ellos y solamente ellos, quienes informen a los colombianos sobre la evolución de Miguel. Les ruego acepten y respeten nuestro silencio. Gracias por sus oraciones”, escribió Tarazona.



Según la Fiscalía, el detenido como presunto autor material del atentado es un menor de 15 años, a quien se le decomisó una pistola.



El presidente colombiano, Gustavo Petro, de quien Uribe Turbay es uno de los más severos opositores, dijo anoche en una alocución al país que su Gobierno no escatimará esfuerzos para descubrir a los mandantes del atentado y no descartó que su escolta haya fallado al protegerlo.



“La verdad es aquí esencial. He ordenado que se investigue a la misma escolta”, dijo Petro, quien consideró que “siempre que un asesino puede actuar sobre una persona protegida, previamente hay una falla de seguridad”.



Colombia sale a las calles



Miles de personas, con ideas políticas diversas y banderas de todos los colores, caminaron por la carrera Séptima de Bogotá en una movilización de apoyo al senador Miguel Uribe Turbay, y en defensa de la democracia colombiana frente a la amenaza de la violencia política.



La marcha, que arrancó en la Calle 72 y recorrió cerca de 40 cuadras hasta la Fundación Santa Fe, donde Uribe, de 39 años, permanece en estado de “máxima gravedad” y “el pronóstico es reservado”, se convirtió en un acto de unión ciudadana. Durante el recorrido, un grupo de personas cargó con esfuerzo conjunto una bandera tricolor colombiana de varios metros de largo, que ondeaba entre los manifestantes como símbolo de resistencia pacífica y amor a la patria.



En un domingo donde Bogotá suele respirar música, mercado y esparcimiento, esta vez la ciclovía se transformó en un río humano silencioso, interrumpido solo por cantos patrióticos, gritos de “¡Miguel, amigo, Colombia está contigo! y proclamas como “¡Una Colombia unida jamás será vencida!”.

Expresidentes repudian el atentado

Exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica condenaron el atentado y advirtieron que ocurre “en medio de la amenaza por el Gobierno de Colombia al conjunto de las instituciones democráticas”. En una declaración firmada por 27 figuras políticas como José María Aznar (España), Vicente Fox (México), Mauricio Macri (Argentina), Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (Colombia), los exmandatarios afirmaron que el ataque “compromete las garantías que requiere todo proceso electoral en libertad”.