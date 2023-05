Lima. El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) aseguró desde la cárcel en la que se encuentra detenido tras su fallido intento de autogolpe de Estado que está “secuestrado” en ese centro penitenciario.



Castillo reiteró que no cometió “ningún acto de rebelión, ni menos de conspiración” porque no se levantó en armas.



“A día de hoy soy un preso político. Desde el 7 de diciembre estoy secuestrado y no tengo derecho ni siquiera a un espacio de comunicación. Señor magistrado, yo no me levanté en armas”, declaró Castillo al término de una audiencia virtual en el proceso abierto en su contra por el delito de rebelión.



Desde el penal donde cumple 18 meses de prisión preventiva por este caso y otros 36 meses por otro caso de presunta corrupción, el exmandatario insistió en que no coordinó ni llamó “a nadie específicamente para que se levante en armas”.