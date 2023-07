La Habana. Los negociadores del Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han convocado a los países garantes y a los acompañantes permanentes a La Habana para tratar de firmar en los próximos días la letra pequeña del cese del fuego.



Según confirmaron a EFE distintas fuentes próximas a la negociación, en estos días están viajando a La Habana todos los integrantes de las dos delegaciones para el cierre de los últimos flecos de los protocolos que deben detallar lo suscrito en junio en los Acuerdos de Cuba.



Además, están empezando a congregarse en La Habana representantes de los países garantes (Cuba, Noruega, Venezuela, Brasil, Chile y México) y de los acompañantes permanentes del proceso de paz (ONU e iglesia católica).



La reunión presencial, que no es un ciclo de diálogos en sí mismo, estaba inicialmente prevista en los Acuerdos de Cuba entre el 10 y el 17 de julio, aunque estas fechas podrían adelantarse ligeramente o incluso reducirse, según esas fuentes.



Los protocolos del cese al fuego y la participación de la sociedad civil en el proceso de paz podrían firmarse también en La Habana o esperar al inicio del próximo ciclo, previsto en agosto -con el cese del fuego ya plenamente vigente- y suscribirse en Venezuela. Los Acuerdos de Cuba, firmados el 9 de junio en La Habana, preveían un “cese al fuego bilateral, nacional y temporal” y la puesta en marcha de los mecanismos para la participación social. Sin embargo, el texto no entraba en detalle en ciertas cuestiones complejas, postergando su abordaje.



Desde el 20 de junio y hasta este jueves debía sesionar en La Habana una comisión con representantes del Gobierno colombiano y el ELN para redactar el protocolo del cese al fuego.



De forma paralela, otra comisión tenía el objeto de preparar en Bogotá “la composición del Comité Nacional de la Participación, el organismo encargado de dinamizar el diseño de la participación de la sociedad en el proceso de paz”, según un comunicado conjunto de ambas partes.



Por el momento no han trascendido detalles de lo acordado en ambas comisiones. Los negociadores no han emitido ningún comunicado este jueves, ni conjunto ni por separado, explicando el punto en el que se encuentran las conversaciones. Sin embargo, y como estaba previsto en el acuerdo, este lunes el ELN ordenó a todas sus estructuras “cesar todas las acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Militares y de Policía en todo el territorio nacional” y dos días más tarde el presidente colombiano, Gustavo Petro, firmó un decreto en términos similares. Ambos entraron en efecto este jueves 6 de julio.