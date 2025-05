El Gobierno de Costa Rica y El Global Youth Leadership Forum (GYLF), España, presentan el I GYLF- Centroamérica, basado en la Sostenibilidad

Coincidiendo con su décimo aniversario, el Global Youth Leadership Forum (GYLF), prestigioso foro global de diálogo intergeneracional con base en España, ha anunciado un plan de expansión internacional que le llevará a organizar diversos eventos por todo el mundo.

El primero de los mismos se llevará a cabo en la Ciudad de San José y estará centrado en la sostenibilidad. Así lo han anunciado el ministro de Cultura y Juventud del Gobierno costarricense, Jorge Rodríguez Vives, y el presidente del Global Youth Leadership Forum (GYLF), Jacobo Pombo.

El objetivo fundamental de esta iniciativa, expresado por Pombo, es profundizar en la dimensión global del GYLF y contribuir con mayor determinación a aportar soluciones en un momento de profundas transformaciones a nivel internacional.

Costa Rica representa un claro ejemplo de estabilidad, prosperidad y compromiso con la sostenibilidad en la región centroamericana. Por ello, esta primera edición congregará a 150 líderes jóvenes de diversos países junto a ponentes de relevancia internacional (tanto del sector público como del privado), para analizar los retos de una agenda de políticas públicas sostenibles, que garanticen soluciones de futuro para los gobiernos de la región.

Las sesiones se articularán siguiendo los ámbitos clave definidos por el Ministerio en su plan estratégico para los jóvenes: sostenibilidad, empleo, emprendimiento juvenil, promoción de la paz, salud mental, ciberseguridad y Responsabilidad Social de las Empresas.

La I Edición del GYLF-Centroamérica se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de mayo de 2025 en la capital costarricense.

El Global Youth Leadership Forum (GYLF) celebra su décimo aniversario convertido en foro de referencia internacional. La edición de 2025 se llevará a cabo entre los días 12 y 17 de octubre en el Palacio de la Magdalena de Santander (España), e irá acompañando de diversos actos sectoriales en todo el mundo.

Bajo el título, “Deglobalization and corporate diplomacy. The new international order”, figuras clave del sector público, privado y académico a nivel internacional, analizarán junto a líderes jóvenes, menores de 40 años, con importantes responsabilidades en sus países, principales desafíos económicos, políticos y sociales que plantea la redefinición de la orden internacional iniciada por las principales potencias globales.

Gracias a la participación de gobiernos nacionales, estatales, municipales, empresas multinacionales, organismos internacionales y universidades del primer nivel, a lo largo de estos diez años el GYLF se ha consolidado como un foro global inter-generacional de referencia internacional.