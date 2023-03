Email it

Washington. El gran jurado que debe decidir la imputación del expresidente Donald Trump por un pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio va a tomarse un mes de receso.



Este receso del gran jurado -un órgano que estudia varios casos al mismo tiempo y decide si hay base o no para la celebración de un juicio- responde a un calendario acordado previamente, asegura el portal Politico.com, por lo que no se ha decidido específicamente en relación con el caso de Trump.



De hecho, está previsto que el jueves se reúna, pero para ver otro caso distinto, y será a partir de entonces cuando se tome una pausa, que coincide con la Semana Santa y la siguiente de Pascua, que son utilizadas por muchos estadounidenses como periodos vacacionales. Con esta pausa, se relajará la atención prestada al gran jurado después de que hace diez días el propio Trump asegurara que sus 23 miembros iban a confirmar su imputación y acto seguido sería detenido, lo que finalmente no se produjo.